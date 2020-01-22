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В Японии опасаются роста заболеваний пневмонией нового типа
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РИА Новости

В Японии опасаются роста заболеваний пневмонией нового типа

10:47 22.01.2020 (обновлено: 11:00 22.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenРаботники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй. Архивное фото
ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Япония обеспокоена возможным ростом заболеваний пневмонией нового типа в связи с предстоящим наплывом туристов из Китая на Новый год по лунному календарю.
Япония в ряде китайских туристических рейтингов занимает первое место среди стран, куда граждане КНР намерены направиться на отдых на этот период. Обычно магазины, рестораны и гостиницы предвкушают значительный рост объема продаж за счет китайских туристов. Манеру приобретения товаров китайцами в Японии, когда один человек покупает сразу несколько одинаковых телевизоров или видеокамер, уже несколько лет называют "взрывной шоппинг".
Однако в этом году по мере приближения выходных в Китае и ростом числа заболевших пневмонией нового типа, все чаще ожидания прибыли сменяются опасениями заражений внутри Японии.
Так, аэропорт Тюбу на острове Сикоку, который осуществляет пять прямых рейсов в Ухань в неделю, разместил объявление на японском и китайском языках с просьбой при признаках недомогания обратиться в службу карантина. Это просят сделать и тех, кто принимает лекарства от кашля и температуры. На сайте аэропорта также размещено объявление с просьбой к тем, кто почувствовал себя плохо после возвращения на родину, обращаться в медицинские учреждения после предварительного уведомления. Кроме того, во всех аэропортах уже около 10 лет работают термографы, позволяющие определить пассажиров с повышенной температурой.
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Ранее сообщалось, что некоторые японские компании в Китае отменяют командировки в Ухань или переводят сотрудников на домашний режим работы. На прошлой неделе первый случай заболевания пневмонией нового типа был зарегистрирован в Японии. Правительство учредило отдел по сбору информации при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра, а во вторник провело специальное заседание министров.
Первым заболевшим новым типом коронавируса в Японии является китаец, в начале января посещавший Ухань. Мужчина выздоровел и выписался. По мнению врачей, риск заражения людей в его окружении крайне мал.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 9, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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