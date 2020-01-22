Николай Архипов возглавил департамент ОПК правительства

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Николай Архипов возглавил департамент оборонно-промышленного комплекса правительства РФ, соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.
"В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства РФ назначить:... Архипова Николая Федоровича директором Департамента оборонно-промышленного комплекса правительства РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
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