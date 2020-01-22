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Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2020-01-22T12:00+0300
https://ria.ru/20200122/1563711398.html
"Как вы это делаете?!" Гример Семенчук о товарном виде и закулисье
https://cdn21.img.ria.ru/images/156371/21/1563712198_5:0:640:357_1036x0_80_0_0_d6e4cb63bd54193a2a701b42243a39d2.png
РИА Новости

"Как вы это делаете?!" Гример Семенчук о товарном виде и закулисье

12:00 22.01.2020
330
Как вы это делаете?!
"Как вы это делаете?!" Гример Семенчук о товарном виде и закулисье
Вчера, 12:00
Как звёзд эстрады приводят в "товарный вид", и что пришлось пережить Сергею Безрукову? Правда ли, что гримёры подрабатывают на подготовке умерших к похоронам? Чем грим в кино отличается от повседневного макияжа, и надо ли краситься в офис, как на съёмочную площадку?
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" художник по гриму Эстель Семенчук рассказывает, как с помощью подручных средств и дорогих импортных материалов создаются отвратительные раны и образы мифических персонажей, а артистам удаётся выглядеть со сцены на 20 лет моложе. Как Сергею Безрукову удалось столь натурально воссоздать образ Высоцкого? И может ли грим спасти посредственного актера?
Отвечает художник по гриму, основатель школы гримёров при Мосфильме Эстель Семенчук:
01:35 "Смыл и не узнал". Про контраст "экранной версии" с реальной жизнью
03:45 Как привести артиста "в товарный вид"
05:45 Гримёр и художник по гриму: в чем разница
07:00 Грим — для кино, макияж — для жизни. Как не перепутать?
09:00 Психическое расстройство или инструмент самовыражения. Про тех, кто всё же перепутал
11:00 Изменила ли пластическая хирургия работу гримёров
16:00 "Встретила человека, представила, что он монстр". Как придумывают сложный пластический грим
17:25 "Грим не спасет, если нет веры". О пародиях
20:00 Раскуроченная голова, гнойная рана. Почему гримёр должен быть немного медиком
21:40 Кровь из клюквенного сока, "беременный" живот из желатина. Грим из кухонного шкафчика
24:00 Зачем грим, если можно использовать компьютерную графику и дополненную реальность?
25:00 "В одном конце крикнули, в другом услышали". Как формируется команда гримёров на фильм
28:05 Вечерний макияж и грим умерших. Где еще может работать гримёр
30:35 "Разрешение полной фантазии". О премии "Гримёр года"
33:05 "Выигрывает образ". Про пластику и коррупцию на конкурсах красоты
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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