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Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти
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РИА Новости

Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

10:36 22.01.2020 (обновлено: 10:40 22.01.2020)
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© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти. К такому выводу пришло министерство экономического развития по итогам анализа картины внешней торговли РФ в 2019 году, сообщает РБК.
Несмотря на то, что Вашингтон ввел санкции против Москвы, американские ограничительные меры против других стран, таких как и Иран и Венесуэла, способствовали увеличению физического экспорта российской сырой нефти.
Добыча нефти
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Так, экспорт нефти в Турцию за 11 месяцев прошедшего года вырос в 4,5 раза из-за "переориентации ряда турецких нефтеперерабатывающих производств на российское сырье после возобновления американских санкций в отношении Ирана". После введения ограничительных мер против Венесуэлы поставки российской нефти в натуральном выражении в США выросли в три раза.
По оценке Банка России, общий экспорт сырой нефти из России снизился на 5,9% и составил 121,6 миллиарда долларов. На США и Турцию пришлось около 5% российского нефтяного экспорта.
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Министерство экономического развития РФВенесуэлаРоссияИранСШАЭкономика
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