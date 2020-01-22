Матвиенко предложила расширить действие запрета на двойное гражданство

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список тех, кому запрещено иметь двойное гражданство.

Она напомнила, что одна из предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию предусматривает запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для претендентов на ключевые государственные посты.

"Давно назревшая проблема. И она касается не только лиц, занимающих должности, указанные в Конституции", — сказала спикер на открытии сессии верхней палаты.

Она пояснила, что имеет в виду дипломатов.

"Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки. Речь должна идти не об "охоте на ведьм", а о надежном обеспечении суверенитета России, устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны", — добавила Матвиенко.

Проработать этот вопрос она поручила комитету по международным делам. Глава комитета Константин Косачев сообщил РИА Новости, что законопроект уже готовится.

Поправки в Основной закон

Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Так, в частности, он предложил закрепить запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для премьер-министра, членов правительства, губернаторов, депутатов Госдумы и сенаторов, судей и руководителей федеральных органов.