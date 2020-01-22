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Формирование нового правительства
2020-01-22T13:49+0300
https://ria.ru/20200122/1563710287.html
Матвиенко предложила расширить действие запрета на двойное гражданство
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РИА Новости

Матвиенко предложила расширить действие запрета на двойное гражданство

10:28 22.01.2020 (обновлено: 13:49 22.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список тех, кому запрещено иметь двойное гражданство.
Она напомнила, что одна из предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию предусматривает запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для претендентов на ключевые государственные посты.

"Давно назревшая проблема. И она касается не только лиц, занимающих должности, указанные в Конституции", — сказала спикер на открытии сессии верхней палаты.

Она пояснила, что имеет в виду дипломатов.
"Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки. Речь должна идти не об "охоте на ведьм", а о надежном обеспечении суверенитета России, устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны", — добавила Матвиенко.
Проработать этот вопрос она поручила комитету по международным делам. Глава комитета Константин Косачев сообщил РИА Новости, что законопроект уже готовится.
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Поправки в Основной закон

Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Так, в частности, он предложил закрепить запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для премьер-министра, членов правительства, губернаторов, депутатов Госдумы и сенаторов, судей и руководителей федеральных органов.
Кроме того, предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
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Формирование нового правительстваВалентина МатвиенкоРоссияПолитика
Популярные комментарии
И не только самих "ЛИЦ" но и их ближайших родственников.
22 января, 10:52
Zakharov Denis
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А тем временем, иностранные граждане усиленно трудятся над поправками российской конституции. Занавес.
22 января, 11:32
Енот Полоскун
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