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Трамп заявил о больших успехах, достигнутых на форуме в Давосе
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РИА Новости

Трамп заявил о больших успехах, достигнутых на форуме в Давосе

10:21 22.01.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о больших успехах, достигнутых на полях Всемирного экономического форума в Давосе, отметив, что огромное количество компаний намерены прийти или вернуться на американский рынок.
"Добиваемся огромных успехов в Давосе. Огромное количество компаний будут приходить или возвращаться в США", - написал Трамп в Twitter.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
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Всемирный экономический форум проходит в городе Давос на востоке Швейцарии с 21 по 24 января.
В январе 2019 года Трамп отменил поездку в Давос из-за временного прекращения финансирования работы правительства США. Из-за шатдауна на прошлогодний экономический форум не поехали не только президент, но и вся американская делегация.
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Дональд ТрампСШАВсемирный экономический форум в ДавосеВ мире
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