Трамп заявил о больших успехах, достигнутых на форуме в Давосе

Всемирный экономический форум проходит в городе Давос на востоке Швейцарии с 21 по 24 января.

В январе 2019 года Трамп отменил поездку в Давос из-за временного прекращения финансирования работы правительства США. Из-за шатдауна на прошлогодний экономический форум не поехали не только президент, но и вся американская делегация.