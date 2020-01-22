Счетная палата назвала регионы-лидеры по незаконной рубке леса

В Иркутской области запустили систему для борьбы с незаконными рубками леса

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Приморский и Забайкальский края стали лидерами по экономическому ущербу от нарушения лесного законодательства, в том числе от незаконных рубок, говорится в отчете Счетной палаты

Ущерб в Приморском крае составил в 2018 году (более свежих данных пока нет) - 948,1 миллионов рублей против 772,7 миллионов в 2016-м, в Забайкальском крае - 298,3 против 146,3 миллионов.

Костромская область замыкает тройку лидеров по незаконным рубкам с ущербом в 71,6 миллионов рублей, который вырос в 2,5 раза с 2016 года.

За три года леса также стали чаще гореть. Площадь лесов, затронутых пожарами в Забайкалье, увеличилась на 33%, а в Приморье - в целых 24 раза.

Около года назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "ставит неудовлетворительную оценку" руководству Рослесхоза в связи с ситуацией с незаконным оборотом древесины в стране.

В Рослесхозе пытались изменить ситуацию, заявляя о введении автоматизированной системы контроля за оборотом древесины ЛЕГАИС. До настоящего времени система не работает во всех регионах, а Рослесхоз заявляет о необходимости ее дальнейшей настройки.

Громкие задержания "черных" лесорубов были в прошлом году в Бурятии, Иркутской области и Приморье. Как поясняли во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России, закрытость информации в лесном секторе усиливает коррупцию и, как следствие, продолжение контрабандных рубок.