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Счетная палата назвала регионы-лидеры по незаконной рубке леса
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РИА Новости

Счетная палата назвала регионы-лидеры по незаконной рубке леса

10:20 22.01.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовВ Иркутской области запустили систему для борьбы с незаконными рубками леса
В Иркутской области запустили систему для борьбы с незаконными рубками леса
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Приморский и Забайкальский края стали лидерами по экономическому ущербу от нарушения лесного законодательства, в том числе от незаконных рубок, говорится в отчете Счетной палаты.
Ущерб в Приморском крае составил в 2018 году (более свежих данных пока нет) - 948,1 миллионов рублей против 772,7 миллионов в 2016-м, в Забайкальском крае - 298,3 против 146,3 миллионов.
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Костромская область замыкает тройку лидеров по незаконным рубкам с ущербом в 71,6 миллионов рублей, который вырос в 2,5 раза с 2016 года.
За три года леса также стали чаще гореть. Площадь лесов, затронутых пожарами в Забайкалье, увеличилась на 33%, а в Приморье - в целых 24 раза.
Около года назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "ставит неудовлетворительную оценку" руководству Рослесхоза в связи с ситуацией с незаконным оборотом древесины в стране.
В Рослесхозе пытались изменить ситуацию, заявляя о введении автоматизированной системы контроля за оборотом древесины ЛЕГАИС. До настоящего времени система не работает во всех регионах, а Рослесхоз заявляет о необходимости ее дальнейшей настройки.
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Громкие задержания "черных" лесорубов были в прошлом году в Бурятии, Иркутской области и Приморье. Как поясняли во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России, закрытость информации в лесном секторе усиливает коррупцию и, как следствие, продолжение контрабандных рубок.
Кроме того, эксперты связывали большое число незаконных рубок и масштабные лесные пожары в Сибири. По оценкам специалистов, "черные" лесорубы не соблюдают пожарную безопасность во время своих действий, что в условиях жаркой и сухой погоды становится причиной возгорания леса.
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РослесхозСчетная палата РФЗабайкальский крайПриморский крайПроисшествияЭкономика
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