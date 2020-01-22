Глава альянса по вакцинам оценил ситуацию с новым коронавирусом

"Мы видим, что постоянно появляются новые агенты, это природа эволюции. Критически важно, чтобы у нас была система по идентификации таких агентов и быстрого перехода к разработке вакцин. Сейчас прототип вакцины можно подготовить очень быстро. Но проблема заключается в клинических тестах", - сказал он.