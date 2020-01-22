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Глава альянса по вакцинам оценил ситуацию с новым коронавирусом
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РИА Новости

Глава альянса по вакцинам оценил ситуацию с новым коронавирусом

10:10 22.01.2020
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© REUTERS / StringerБольница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
© REUTERS / Stringer
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Разработки вакцин от других видов коронавируса помогут ускорить создание лекарства от нового типа заболевания из Китая, но проблемой могут стать клинические испытания, заявил РИА Новости глава альянса по вакцинам GAVI Сет Беркли.
"Мы видим, что постоянно появляются новые агенты, это природа эволюции. Критически важно, чтобы у нас была система по идентификации таких агентов и быстрого перехода к разработке вакцин. Сейчас прототип вакцины можно подготовить очень быстро. Но проблема заключается в клинических тестах", - сказал он.
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Беркли подчеркнул, что тот факт, что уже есть лаборатории, которые выработали генетическую последовательность нового вируса, будет важен при разработке вакцины.
"Конечно, учитывая, что это вирус, вакцина будет лучшим средством против него. Сейчас идет работа над вакцинами для другого типа коронавируса, при этом на данный момент нет лицензированного продукта", - добавил он.
Ранее ВОЗ объявила о том, что чрезвычайный комитет по оценке ситуации с новым коронавирусом из Китая соберется в среду. На данный момент коронавирус зафиксирован в Китае, Японии, Таиланде и в Республике Корея. Всего заразились 282 человека, из них шесть скончались.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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