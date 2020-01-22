В Самарской области задержали мужчину, угнавшего автомобиль с ребенком

САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля с ребенком в городе Кинель Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля с ребенком в городе Кинель Самарской области , сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Ранее полиция сообщала, что 20 января утром возле одного из домов по улице Ульяновской в Кинеле неизвестный угнал автомобиль "ВАЗ-2110". Позже, по информации ГУМВД, злоумышленник обнаружил, что в салоне машины находится четырехлетний мальчик, и высадил ребенка возле продуктового магазина, сотрудники которого обратились к полицейским, и те передали ребенка родителям.

По данным СУСК, заведенный автомобиль вместе со своим четырехлетним ребенком около здания школы оставила жительница Кинеля, которая со старшим сыном ушла в учебное заведение. Кроме того, по информации следователей, женщина оставила в машине ключи и документы. Вернувшись, она машину не нашла. По факту произошедшего следователи проводят проверку.

"Мужчину задержали 21 января. Это житель Волжского района 1996 года рождения", - сказал собеседник агентства.