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В Самарской области задержали мужчину, угнавшего автомобиль с ребенком
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РИА Новости

В Самарской области задержали мужчину, угнавшего автомобиль с ребенком

10:06 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля с ребенком в городе Кинель Самарской области, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее полиция сообщала, что 20 января утром возле одного из домов по улице Ульяновской в Кинеле неизвестный угнал автомобиль "ВАЗ-2110". Позже, по информации ГУМВД, злоумышленник обнаружил, что в салоне машины находится четырехлетний мальчик, и высадил ребенка возле продуктового магазина, сотрудники которого обратились к полицейским, и те передали ребенка родителям.
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По данным СУСК, заведенный автомобиль вместе со своим четырехлетним ребенком около здания школы оставила жительница Кинеля, которая со старшим сыном ушла в учебное заведение. Кроме того, по информации следователей, женщина оставила в машине ключи и документы. Вернувшись, она машину не нашла. По факту произошедшего следователи проводят проверку.
"Мужчину задержали 21 января. Это житель Волжского района 1996 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что автомобиль был обнаружен недалеко от места проживания задержанного.
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