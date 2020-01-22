Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-22T10:05+0300
https://ria.ru/20200122/1563709373.html
Турецкие художники прибыли в Крым для росписи мечети
https://cdn23.img.ria.ru/images/103631/97/1036319768_0:90:960:630_1036x0_80_0_0_b27efe2b9babb887b2d2cfaf4ad117e3.jpg
РИА Новости

Турецкие художники прибыли в Крым для росписи мечети

10:05 22.01.2020
780
© Фото : предоставлено Духовным управлением мусульман Крыма ДУМКПроект Соборной мечети в Симферополе
Проект Соборной мечети в Симферополе
© Фото : предоставлено Духовным управлением мусульман Крыма ДУМК
Проект Соборной мечети в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Группа художников из Турции прибыла в Крым для росписи внутренней части строящейся Соборной мечети, призванной стать главным культовым сооружением мусульман Крыма, сообщил депутат Госдумы от крымского региона, куратор проекта строительства Руслан Бальбек.
"Основную работу по внутренней росписи в мечети выполнят мастера из Турции. Группа художников уже прибыла в Крым. С ними заключен соответствующий контракт на проведение всех необходимых работ", - сказал РИА Новости Бальбек.
Флаг крымских татар
20 ноября 2019, 14:13
Крымские татары назвали претензии Украины о дискриминации в РФ надуманными
Соборная мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. В мечети закончены черновые работы, идет отделка фасада, начата роспись. Открытие мечети запланировано на 2020 год, однако точной даты пока не определено в силу сложности проведения внутренних отделочных работ.
3200004
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРуслан БальбекНовости - Религия и мировоззрениеСимферопольТурцияКрым
Рекомендуем
Плавательный бассейн на территории спортивно развлекательного комплекса Анжи Арена
Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
В Петербурге задержали мужчину, "заминировавшего" аэропорт "Пулково"
Бахчисарай
Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"
Пациент на приеме у зубного врача
Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная — 2020"
Наталья Поклонская
Поклонская обратилась в прокуратуру из-за закрытия парка "Тайган"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Матвиенко предложила расширить действие запрета на двойное гражданство
Цех сборки самолета МС-21-300
На Иркутский авиазавод доставили первые двигатели ПД-14 для МС-21
Женщина открывает дверь в квартиру
Власти Сахалина рассказали о мальчике, найденном в запертой квартире
В Иркутской области запустили систему для борьбы с незаконными рубками леса
Счетная палата назвала регионы-лидеры по незаконной рубке леса
Табличка при входе в лагерь смерти Собибор
Путин в Израиле вручит Орден Мужества родным героя бунта в "Собиборе"
Интерьер Александр-Невского храма в Александровском подворье в Иерусалиме
В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
06:36ООН выделила десять миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке
Лента новостейМолния