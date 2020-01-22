Турецкие художники прибыли в Крым для росписи мечети

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Группа художников из Турции прибыла в Крым для росписи внутренней части строящейся Соборной мечети, призванной стать главным культовым сооружением мусульман Крыма, сообщил депутат Госдумы от крымского региона, куратор проекта строительства Руслан Бальбек.
"Основную работу по внутренней росписи в мечети выполнят мастера из Турции. Группа художников уже прибыла в Крым. С ними заключен соответствующий контракт на проведение всех необходимых работ", - сказал РИА Новости Бальбек.
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Соборная мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. В мечети закончены черновые работы, идет отделка фасада, начата роспись. Открытие мечети запланировано на 2020 год, однако точной даты пока не определено в силу сложности проведения внутренних отделочных работ.