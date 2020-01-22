Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин

ПЯТИГОРСК, 22 янв — РИА Новости. Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске Дагестан ) объяснило решение закрыть для женщин бассейн тем, что в такие дни посетителей практически не было.

"Ни для кого не секрет, что именно наш бассейн был одним из первых в Республике Дагестан, где не было деления на женские и мужские дни. То есть изначально бассейн был открыт для посещения как мужчинами, так и женщинами", — пишет руководство комплекса в Instagram.

Однако по многочисленным просьбам в бассейне решили применить стандартную для Дагестана практику — разделить дни посещения на женские и мужские.

"К сожалению, в женские дни практически не было посетителей, именно поэтому после тщательного анализа и оценки было принято непростое решение, что оставлять женские дни в нашем бассейне нецелесообразно. Мы просим вас отнестись с понимаем к нашему решению и напоминаем, что для женщин на территории комплекса открыты к посещению второй бассейн, фитнес-зал, аквапарк, и мы с радостью приглашаем вас в гости", — говорится в сообщении.

О том, что женщинам больше нельзя посещать бассейн в "Анжи Арена", стало известно накануне. В дагестанском Министерстве спорта заявили, что не курируют этот вопрос, а спорткомплекс принадлежит частному лицу.