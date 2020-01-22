Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T11:07+0300
https://ria.ru/20200122/1563709326.html
Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин
https://cdn23.img.ria.ru/images/156367/86/1563678632_0:28:1000:591_1036x0_80_0_0_3e070392dfabb605c84e9bf9d40a3618.jpg
РИА Новости

Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин

10:03 22.01.2020 (обновлено: 11:07 22.01.2020)
12728
© Фото : Стадион "Анжи-Арена"Плавательный бассейн на территории спортивно развлекательного комплекса "Анжи Арена"
Плавательный бассейн на территории спортивно развлекательного комплекса Анжи Арена
© Фото : Стадион "Анжи-Арена"
Плавательный бассейн на территории спортивно развлекательного комплекса "Анжи Арена"
ПЯТИГОРСК, 22 янв — РИА Новости. Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске (Дагестан) объяснило решение закрыть для женщин бассейн тем, что в такие дни посетителей практически не было.

"Ни для кого не секрет, что именно наш бассейн был одним из первых в Республике Дагестан, где не было деления на женские и мужские дни. То есть изначально бассейн был открыт для посещения как мужчинами, так и женщинами", — пишет руководство комплекса в Instagram.

Махачкала
21 января, 17:20
Минспорта Дагестана прокомментировал запрет посещать бассейн женщинам
Однако по многочисленным просьбам в бассейне решили применить стандартную для Дагестана практику — разделить дни посещения на женские и мужские.
"К сожалению, в женские дни практически не было посетителей, именно поэтому после тщательного анализа и оценки было принято непростое решение, что оставлять женские дни в нашем бассейне нецелесообразно. Мы просим вас отнестись с понимаем к нашему решению и напоминаем, что для женщин на территории комплекса открыты к посещению второй бассейн, фитнес-зал, аквапарк, и мы с радостью приглашаем вас в гости", — говорится в сообщении.
Беременная женщина в салоне самолета
15 января, 01:24Туризм
Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан
О том, что женщинам больше нельзя посещать бассейн в "Анжи Арена", стало известно накануне. В дагестанском Министерстве спорта заявили, что не курируют этот вопрос, а спорткомплекс принадлежит частному лицу.
Бассейн комплекса "Анжи-Арена" считается самым большим на Северном Кавказе: его длина составляет 50 метров, глубина — от двух до четырех метров, в бассейне четыре дорожки. Кроме этого, посетителям предлагается посетить парные, соляную комнату, джакузи и массажный кабинет.
2033421191
Обсудить 6
Северный КавказРоссияКаспийскОбщество
Популярные комментарии
Отмазы. Одно дело запретить женские дни из-за низкого посещения, другое запретить посещать женщинам, явно по религиозному признаку, хотя не все религиозны или мусульманки. Или что мужики в дагестане стесняются при женщинах плавать?Сразу накидываются? Разрешите всем посещать, если женщины не хотят они не придут. Давайте запретим мусулмьанам посещать аптеки, а чего нет? за всю неделю ни одного человека в арабском одеянии не было, значит запретить мусульманам.
22 января, 10:16
КМКостя Магомедов
3060003
Ага, сами отказались) мы не хотим говорят больше ходить в ваш бассейн, запретите нам)
22 января, 10:09
sikosi nakosi
12130004
Рекомендуем
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная — 2020"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Матвиенко предложила расширить действие запрета на двойное гражданство
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Денис Майборода
Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион выступает на презентации своей книги Патриарх Кирилл. 27 января 2019
Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах
Наталья Поклонская
Поклонская обратилась в прокуратуру из-за закрытия парка "Тайган"
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
В Китае прокомментировали заражение медиков новым коронавирусом
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
06:36ООН выделила десять миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке
Лента новостейМолния