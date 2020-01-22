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Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа
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РИА Новости

Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа

10:01 22.01.2020 (обновлено: 20:12 22.01.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
Голоса разделились по партийному признаку: 53 республиканца поддержали предложенные правила, в то время как 47 демократов высказались против.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 01:30
Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
Согласно принятой резолюции, конгрессмены должны представить все документы по импичменту до 9:00 по местному времени среды (17:00 мск), а сторона президента дать свой ответ на них до 11:00 (19:00 мск). Прения сторон начнутся в 13:00 (21:00 мск) — стороне обвинения, а затем стороне защиты дадут по две сессии сената (24 часа чистого времени).
После этого у сенаторов будет в общей сложности 16 часов для того, чтобы задать вопросы сторонам, которым, в свою очередь, затем дадут еще четыре часа на прения. Вопросы сенаторы могут задавать только в письменном виде через судью Джона Робертса.
Резолюция также установила правила вызова свидетелей или дополнительных документов: решать эти вопросы предлагается путем голосования в сенате. Перед выступлением свидетели должны будут дать письменные показания под присягой.
Президент США Дональд Трамп
21 января, 11:30
Никаких перспектив у импичмента Трампа в сенате нет, считает эксперт
Палата представителей на прошлой неделе передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. К присяге был приведен председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Сторону обвинения представят семь конгрессменов-демократов во главе с Адамом Шиффом.
Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. Юристы Белого дома настаивают, что своими действиями демократы нарушают конституцию США и требуют немедленно оправдать президента.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
20 января, 21:49
Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции
16892326
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Адам ШиффДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Одни коррумпированные политики уличают в коррупции других коррумпированных политиков! Вот это и есть "Демократия"?
22 января, 10:34
ВРВиктор Ростов
2520000
Одному импичмент за то что оружием торговал, другому что на работе не тем занимался, а этому за то что Америку сильно любит.
22 января, 10:51
Hellhound .
5112000
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