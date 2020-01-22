Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Сенат Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа , следует из итогов голосования.

Голоса разделились по партийному признаку: 53 республиканца поддержали предложенные правила, в то время как 47 демократов высказались против.

Согласно принятой резолюции, конгрессмены должны представить все документы по импичменту до 9:00 по местному времени среды (17:00 мск), а сторона президента дать свой ответ на них до 11:00 (19:00 мск). Прения сторон начнутся в 13:00 (21:00 мск) — стороне обвинения, а затем стороне защиты дадут по две сессии сената (24 часа чистого времени).

После этого у сенаторов будет в общей сложности 16 часов для того, чтобы задать вопросы сторонам, которым, в свою очередь, затем дадут еще четыре часа на прения. Вопросы сенаторы могут задавать только в письменном виде через судью Джона Робертса.

Резолюция также установила правила вызова свидетелей или дополнительных документов: решать эти вопросы предлагается путем голосования в сенате. Перед выступлением свидетели должны будут дать письменные показания под присягой.

Палата представителей на прошлой неделе передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. К присяге был приведен председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Сторону обвинения представят семь конгрессменов-демократов во главе с Адамом Шиффом.

Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.