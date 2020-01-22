Власти Сахалина рассказали о мальчике, найденном в запертой квартире

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв – РИА Новости. Годовалый мальчик, вызволенный из запертой квартиры в городе Анива на юге Годовалый мальчик, вызволенный из запертой квартиры в городе Анива на юге Сахалина , находится в местной больнице с матерью, сообщила в среду РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Любовь Устиновская.

Ранее в местных СМИ появилось сообщение о том, что в якобы замусоренной квартире в Аниве спасатели и полиция взломали двери и вызволили оттуда мальчика 2018 года рождения. Однако в полиции пояснили, что беспорядок в квартире представляет обычную ситуацию после переезда людей.

"По словам матери, которая является сиротой и одна воспитывает ребенка, она оставила сына минут на сорок. В ситуации, когда по официальной терминологии обнаружен безнадзорный ребенок, его на законных основаниях поместили в местную больницу для соответствующего обследования. Женщина в настоящее время находится с сыном в больнице", – рассказала детский омбудсмен.

В региональном управлении МВД России РИА Новости пояснили, что спасатели и полиция приехали во вторник по звонку жителей дома, которые сообщили, что в соседней квартире плачет ребенок.

"Поскольку дверь была заперта, представителям двух ведомств пришлось ее выломать и поместить ребенка в социально-реабилитационный центр, откуда его уже направили в больницу. В настоящее время в отношении матери начато административное производство за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка", - рассказала представитель УМВД.

По словам Устиновской, проверкой обстоятельств случившегося занимаются местные комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки. Омбудсмен выразила мнение, что дело до изъятия ребенка у матери не дойдет.