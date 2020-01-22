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В Сочи проведут проверку после того, как мальчика засосало в бассейне
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РИА Новости

В Сочи проведут проверку после того, как мальчика засосало в бассейне

09:57 22.01.2020 (обновлено: 11:35 22.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБассейн
Бассейн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бассейн. Архивное фото
СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как мальчика засосало диффузором в бассейне одного из санаториев Сочи, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Информация о происшествии ранее появилась в СМИ. Как уточнили агентству в полиции, это произошло в понедельник, пострадал ребенок 2013 года рождения.

"Полиция проводит проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства происшедшего", — пояснил собеседник агентства.

По словам представителя ведомства, у ребенка были диагностированы ушибы. Он находится на амбулаторном лечении.
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МВД РФСочиКраснодарский крайПроисшествия
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