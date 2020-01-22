Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
Российская актриса театра и кино Валентина Талызина отмечает в среду 85-летие.
"От души поздравляю вас с юбилейным Днём рождения. Вы вписали немало ярких, талантливых строк в историю отечественного театра и кинематографа. Подарили ценителям искусства богатую галерею глубоких, самобытных актёрских работ", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал актрисе здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.
Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Окончила ГИТИС, мастерскую Николая Петрова.
Одной из заметных ее работ стала роль в спектакле "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского, в котором она сыграла Катерину Ивановну. Актриса играла также в спектаклях "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида), "Последняя жертва" (Юлия Тугина) и "Не было ни гроша, да вдруг алтын" (Мигачева) Александра Островского, "Егор Булычов и другие". Всего на сцене театра актриса исполнила 40 ролей.
В текущем репертуаре Театра Моссовета Валентина Талызина играет заглавную роль в спектакле "Васса" Максима Горького.
Вчера, 05:41Биография Валентины Талызиной
Актриса также сыграла свыше 130 ролей в кино, а ее голос звучит в любимом зрителями мультфильме "Трое из Простоквашино" (1978-1984), а песня в ее исполнении "Кабы не было зимы" стала народным хитом.