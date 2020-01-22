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Культура
2020-01-22T09:51+0300
https://ria.ru/20200122/1563708753.html
Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем
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РИА Новости

Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

09:51 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалентина Талызина
Валентина Талызина
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Валентина Талызина. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
Российская актриса театра и кино Валентина Талызина отмечает в среду 85-летие.

"От души поздравляю вас с юбилейным Днём рождения. Вы вписали немало ярких, талантливых строк в историю отечественного театра и кинематографа. Подарили ценителям искусства богатую галерею глубоких, самобытных актёрских работ", - говорится в телеграмме.

Президент пожелал актрисе здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.
Актриса Валентина Талызина
Вчера, 08:00Культура
Валентина Талызина: страшно не раздеться на сцене, а заглянуть в душу
Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Окончила ГИТИС, мастерскую Николая Петрова.
Одной из заметных ее работ стала роль в спектакле "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского, в котором она сыграла Катерину Ивановну. Актриса играла также в спектаклях "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида), "Последняя жертва" (Юлия Тугина) и "Не было ни гроша, да вдруг алтын" (Мигачева) Александра Островского, "Егор Булычов и другие". Всего на сцене театра актриса исполнила 40 ролей.
В текущем репертуаре Театра Моссовета Валентина Талызина играет заглавную роль в спектакле "Васса" Максима Горького.
Валентина Талызина на пресс-конференции в РИА Новости
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Биография Валентины Талызиной
Актриса также сыграла свыше 130 ролей в кино, а ее голос звучит в любимом зрителями мультфильме "Трое из Простоквашино" (1978-1984), а песня в ее исполнении "Кабы не было зимы" стала народным хитом.
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КультураВалентина ТалызинаВладимир ПутинРоссия
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