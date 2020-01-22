Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

"От души поздравляю вас с юбилейным Днём рождения. Вы вписали немало ярких, талантливых строк в историю отечественного театра и кинематографа. Подарили ценителям искусства богатую галерею глубоких, самобытных актёрских работ", - говорится в телеграмме .

Одной из заметных ее работ стала роль в спектакле "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского, в котором она сыграла Катерину Ивановну. Актриса играла также в спектаклях "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида), "Последняя жертва" (Юлия Тугина) и "Не было ни гроша, да вдруг алтын" (Мигачева) Александра Островского, "Егор Булычов и другие". Всего на сцене театра актриса исполнила 40 ролей.