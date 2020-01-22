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Тела погибших под Томском граждан Узбекистана отправят на родину
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РИА Новости

Тела погибших под Томском граждан Узбекистана отправят на родину

09:40 22.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской областиПожар в жилом доме в Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Вопрос об отправке тел десяти погибших при пожаре в поселке Причулымский в Томской области граждан Узбекистана будет решен только после проведения необходимых экспертиз, сообщил РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь на вторник в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
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"Еще рано говорить (об отправке на родину – ред.). Должна быть проведена генотипическая экспертиза, как минимум после изъятия образцов тела можно будет отправить на родину", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что все необходимые процедуры планируется провести в максимально сжатые сроки, возможно, уже на этой неделе.
Представитель СК пояснил, что сейчас погибшими считаются люди, список которых представили выжившие при пожаре работники компании по переработке древесины. Документально идентифицировать их личности в связи с тем, что тела сильно обгорели, возможно только путем проведения генотипических экспертиз. Для этого необходимо взять биологические материалы погибших и их ближайших родственников.
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"Будут установлены родственники, у них будут изъяты образцы крови для производства генотипической экспертизы, и по ДНК будут устанавливать личность каждого погибшего", - пояснили в СУСК.
В генконсульстве Узбекистана в Новосибирске РИА Новости сообщили, что вопрос с транспортировкой тел погибших на родину будет решен после документального установления их личностей на основе экспертиз. Для отправки тел ожидается прибытие самолета из Узбекистана, уточнил представитель генконсульства.
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