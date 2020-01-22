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В Китае прокомментировали заражение медиков новым коронавирусом
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РИА Новости

В Китае прокомментировали заражение медиков новым коронавирусом

09:34 22.01.2020
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© REUTERS / StringerБольница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
© REUTERS / Stringer
ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Заражение медиков новым типом коронавируса в городе Ухань китайской провинции Хубэй свидетельствует о неэффективности мер защиты и контроля за распространением инфекции внутри медицинских учреждений, заявила на пресс-конференции в среду замдиректора управления по медицинским делам государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй.
"Мы очень опечалены сообщениями о том, что подтвердились случаи заболевания медицинских сотрудников. Они действительно занимаются работой, представляющей большой риск. Особенно после возникновения этой вспышки заболевания, они непрерывно находятся с больными, постоянно перерабатывают, каждая смена длится более 10 часов, но помимо этого медики должны носить специальную защитную одежду, средства защиты, усердно трудятся, когда они выходят из палаты больного, они насквозь промокшие от пота, состояние здоровья у медперсонала ухудшается, но они продолжают выполнять свои обязанности", - рассказала она.
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По ее словам, случаи заражения медперсонала предоставили достоверные свидетельства того, что вирус передается от человека к человеку, но, с другой стороны, показали, что профилактика и контроль распространения инфекции внутри медицинских учреждений все еще остаются недостаточно эффективными.
"В настоящий момент мы предпринимаем серию мер для того, чтобы устранить эти "слабые звенья". С одной стороны мы пересматриваем и совершенствуем нормы и стандарты индивидуальной защиты медперсонала, с другой стороны мы предложили ввести еще более строгие меры по профилактике и контролю внутрибольничной инфекции. После того, как это будет реализовано, еще необходимо провести обучающие тренинги для медицинских работников по всей стране", - добавила она.
Она добавила, что специалисты постоянно наращивают знания о новом вирусе и о процессе развития заболевания, "процессы развития и изменения этого заболевания на ранних стадиях и сейчас отличаются, поэтому нам также следует корректировать надлежащим образом и меры по защите и контролю за внутрибольничной инфекцией".
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 9, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку, также существует вероятность его мутации.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайУханьВ мире
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