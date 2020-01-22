Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

В 2019 году в аппарате президента Киргизии уже сообщали, что он планирует в мае посетить Москву наряду с другими лидерами стран ОДКБ. Жээнбеков также неоднократно призывал не допускать фальсификации истории о ВОВ. Он отмечал, что парад Победы в Москве — "это не демонстрация силы, а дань уважения памяти наших отцов и дедов".