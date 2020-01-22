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Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву
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РИА Новости

Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

09:24 22.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи. Архивное фото
БИШКЕК, 22 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, сообщили РИА Новости в среду в его аппарате.
В 2019 году в аппарате президента Киргизии уже сообщали, что он планирует в мае посетить Москву наряду с другими лидерами стран ОДКБ. Жээнбеков также неоднократно призывал не допускать фальсификации истории о ВОВ. Он отмечал, что парад Победы в Москве — "это не демонстрация силы, а дань уважения памяти наших отцов и дедов".
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"Сооронбай Жээнбеков примет участие в праздничных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал собеседник агентства.
Также планируется участие президента в других мероприятиях, приуроченных к перекрестному году России и Киргизии.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них не вернулись домой. День Победы отмечается в Киргизии ежегодно 9 мая и является государственным праздником и официальным выходным днем.
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Сооронбай ЖээнбековДень ПобедыВторая мировая война (1939-1945)РоссияКиргизияВ мире
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