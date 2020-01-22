Поклонская обратилась в прокуратуру из-за закрытия парка "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала закрытие крымского парка львов " Тайган " особым случаем, который требует всестороннего разбирательства.

В декабре Белогорский районный суд Крыма приостановил на месяц деятельность парка львов из-за просроченных и несертифицированных кормов и отсутствия вакцинации у животных. Директор "Тайгана" Олег Зубков назвал это решение "заказным и неправомерным", а причины — надуманными. Кроме того, он решил оставить "Тайган" закрытым и после того, как срок решения суда истек.

"Я сделала депутатские запросы по обращениям защитников Зубкова — пусть теперь прокуроры разберутся по всем вопросам. Понимая, что в мой адрес польются нелицеприятные высказывания из уст Зубкова, призываю объективно разобраться в данной проблеме, обратив внимание на то, что она беспокоит очень многих людей", — написала Поклонская в Telegram-канале.

Депутат подчеркнула, что у нее есть опыт общения с директором "Тайгана" и она не хотела вмешиваться "в разборки", но ситуация вокруг парков зашла слишком далеко.

"Конечно, я не могу сказать, что вообще не существует проблем с бизнесом в Крыму, но история с Зубковым — особый случай. Человек, для которого закон не писан и не существует никаких моральных устоев, мастерски манипулирует чувствами и проблемами людей. Записывая слезливые обращения, он провоцирует волну народного гнева против власти, хотя к нему самому возникает очень много вопросов (еще со времен Украины) по поводу соблюдения законов", — добавила Поклонская.

Она привела в пример случаи, когда в парке ребенок получил травму, из-за чего ему пришлось ампутировать пальцы, а лев разорвал женщине руку.

В комментарии РИА Новости депутат уточнила, что отправила депутатские запросы в Генеральную прокуратуру и уполномоченному по защите прав предпринимателей.