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Поклонская обратилась в прокуратуру из-за закрытия парка "Тайган"
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РИА Новости

Поклонская обратилась в прокуратуру из-за закрытия парка "Тайган"

09:22 22.01.2020 (обновлено: 15:35 22.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала закрытие крымского парка львов "Тайган" особым случаем, который требует всестороннего разбирательства.
В декабре Белогорский районный суд Крыма приостановил на месяц деятельность парка львов из-за просроченных и несертифицированных кормов и отсутствия вакцинации у животных. Директор "Тайгана" Олег Зубков назвал это решение "заказным и неправомерным", а причины — надуманными. Кроме того, он решил оставить "Тайган" закрытым и после того, как срок решения суда истек.
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"Я сделала депутатские запросы по обращениям защитников Зубкова — пусть теперь прокуроры разберутся по всем вопросам. Понимая, что в мой адрес польются нелицеприятные высказывания из уст Зубкова, призываю объективно разобраться в данной проблеме, обратив внимание на то, что она беспокоит очень многих людей", — написала Поклонская в Telegram-канале.

Депутат подчеркнула, что у нее есть опыт общения с директором "Тайгана" и она не хотела вмешиваться "в разборки", но ситуация вокруг парков зашла слишком далеко.
"Конечно, я не могу сказать, что вообще не существует проблем с бизнесом в Крыму, но история с Зубковым — особый случай. Человек, для которого закон не писан и не существует никаких моральных устоев, мастерски манипулирует чувствами и проблемами людей. Записывая слезливые обращения, он провоцирует волну народного гнева против власти, хотя к нему самому возникает очень много вопросов (еще со времен Украины) по поводу соблюдения законов", — добавила Поклонская.
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Она привела в пример случаи, когда в парке ребенок получил травму, из-за чего ему пришлось ампутировать пальцы, а лев разорвал женщине руку.
В комментарии РИА Новости депутат уточнила, что отправила депутатские запросы в Генеральную прокуратуру и уполномоченному по защите прав предпринимателей.
Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальные — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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166579773
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Сафари-парк "Тайган"Наталья ПоклонскаяГосдума РФКрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
Они хотели попасть в Россию, они в нее попали. Тайган очень лакомый кусок для определенной группы лиц из Москвы. Пока кто то кричал крым наш, москвичи зря времени не теряли. Отобрали самые лакомые куски.
22 января, 12:25
mdmiguel dios
18000120
Зубков почему-то решил, что он может шантажировать и ставить условия власти. Мне кажется, что он неадекватен. Требования для всех одинаковы, и для него не должно быть никаких особых условий. Либо ты выполняешь, либо нет.
22 января, 14:48
Комарик Кровопийца
14100115
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