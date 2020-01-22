Власти Перу усилят меры безопасности на территории Мачу-Пикчу

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Власти Перу усилят меры безопасности и установят камеры наблюдения на территории знаменитого города инков Мачу-Пикчу после недавнего инцидента с туристами, сообщил агентству Андина руководитель археологического парка Хосе Бастанте.

Как заявил Бастанте, первая камера появится на мосту Руинас. "Мы уже установили оптоволокно, теперь, в феврале, мы установим там камеру, а остальные — по возможности", — заявил он.

По его словам, число охранников на территории Мачу-Пикчу также будет увеличено. В настоящее время 60 сотрудников занимаются наблюдением за территорией археологического парка, еще 40 находятся на контрольно-пропускных пунктах. Помимо этого, наблюдение за территорией будет вестись и в ночное время. "К середине февраля у нас уже будут камеры и персонал", —отметил он.

Граждане Аргентины, Бразилии, Чили и Франции в начале января незаконно проникли на территорию Мачу-Пикчу и были обнаружены в районе храма солнца. Туристы спровоцировали падение камня из одной из стен города. В общей сложности были задержаны шесть человек, позднее пятерых из них депортировали из Перу и запретили въезд в страну на 15 лет. Под стражей оставили 28-летнего аргентинца, ему вменяется "незаконное извлечение культурных ценностей", которое карается тюремным сроком от трех до восьми лет.