В школе, где учился Мишустин, рассказали о его увлечениях

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в школьные годы играл в КВН и активно участвовал в турслетах и конкурсах, рассказала РИА Новости замдиректора родной для него школы №7 в Лобне Ольга Якушева, которая была на два класса младше нового председателя правительства.
"Он был на два года старше. Но все в школе общаются, так что мы были знакомы, конечно же... У нас в классе тоже была компания, с которой мы во всем участвовали. Вот и пересекались. В КВН точно принимал участие в школьных. У нас часто были смотры строя и песен, турслеты - во всем принимал участие", - рассказала Якушева.
По словам директора школы Марины Черкасовой, Мишустина вспоминают как творческого ребенка. "Он играл на гитаре, сочинял стихи. И хоккей", - утверждает она.
Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел в прошлый четверг, 16 января, после того как правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Мишустин руководил ФНС с апреля 2010 года. Он также работал в налоговой службе и министерстве замглавы в 1998-2004 годах. Егоров был назначен главой ФНС 17 января, до этого он был замруководителя ведомства.