В школе, где учился Мишустин, рассказали о его увлечениях

"Он был на два года старше. Но все в школе общаются, так что мы были знакомы, конечно же... У нас в классе тоже была компания, с которой мы во всем участвовали. Вот и пересекались. В КВН точно принимал участие в школьных. У нас часто были смотры строя и песен, турслеты - во всем принимал участие", - рассказала Якушева.