Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T09:08+0300
https://ria.ru/20200122/1563706836.html
Стало известно, в честь кого москвичи называли детей в 2019 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/96519/94/965199470_0:85:2500:1491_1036x0_80_0_0_9e57374fcd2f18142975e06d71ba172b.jpg
РИА Новости

Стало известно, в честь кого москвичи называли детей в 2019 году

09:08 22.01.2020
740
© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме
© Fotolia / rufous
Младенец в роддоме. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москвичи в 2019 году называли детей в честь любимых персонажей книг, футбольного клуба, героев мифологии и по явлениям природы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных ЗАГСов.
"Некоторые москвичи называют детей в честь любимых героев. В 2019 году почитатели "Гарри Поттера" назвали дочку Гермионой, еще одна москвичка получила имя Феникс в честь персонажа древнеегипетской и античной мифологии. Также в Москве появился мальчик по имени Один, названный в честь бога германо-скандинавской мифологии", - рассказали в пресс-службе.
Новорожденные в родильном доме
9 января, 17:41
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Кроме того, в 2019 году в Москве появились дети с именами великих людей – Гагарин, Данте, Рюрик.
"Одного мальчика родители назвали в честь знаменитого футбольного клуба – Реал. Еще одна популярная тенденция – называть детей по явлениям природы: Ноябрина, Март, Златоцвета", - отметили в пресс-службе.
2451023
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Муж — молодец: Путин пошутил об улучшении рождаемости в России
"Муж — молодец": Путин пошутил об улучшении рождаемости в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
В школе, где учился Мишустин, рассказали о его увлечениях
Новорожденный
Названы необычные имена, которыми называли новорожденных в Москве
Отец и сын
В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"
Вид Москвы
Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная — 2020"
Пациент на приеме у зубного врача
Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион выступает на презентации своей книги Патриарх Кирилл. 27 января 2019
Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле
Владимир Мединский
Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Девушка с покупками
Ozon рассказал об интересе россиян к более экологичным товарам
Кальян с живыми черепахами. Стоп-кадр видео
Брянское кафе предложило такую услугу, что заинтересовало прокуратуру
Прокуратура
На Ямале мужчине, которого переселили в вагончик, выделят квартиру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
06:36ООН выделила десять миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке
Лента новостейМолния