Стало известно, в честь кого москвичи называли детей в 2019 году

"Некоторые москвичи называют детей в честь любимых героев. В 2019 году почитатели "Гарри Поттера" назвали дочку Гермионой, еще одна москвичка получила имя Феникс в честь персонажа древнеегипетской и античной мифологии. Также в Москве появился мальчик по имени Один, названный в честь бога германо-скандинавской мифологии", - рассказали в пресс-службе.