Стало известно, в честь кого москвичи называли детей в 2019 году

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москвичи в 2019 году называли детей в честь любимых персонажей книг, футбольного клуба, героев мифологии и по явлениям природы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных ЗАГСов.
"Некоторые москвичи называют детей в честь любимых героев. В 2019 году почитатели "Гарри Поттера" назвали дочку Гермионой, еще одна москвичка получила имя Феникс в честь персонажа древнеегипетской и античной мифологии. Также в Москве появился мальчик по имени Один, названный в честь бога германо-скандинавской мифологии", - рассказали в пресс-службе.
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Кроме того, в 2019 году в Москве появились дети с именами великих людей – Гагарин, Данте, Рюрик.
"Одного мальчика родители назвали в честь знаменитого футбольного клуба – Реал. Еще одна популярная тенденция – называть детей по явлениям природы: Ноябрина, Март, Златоцвета", - отметили в пресс-службе.