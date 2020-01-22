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В аэропорту Иркутска усилили контроль из-за нового коронавируса
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РИА Новости

В аэропорту Иркутска усилили контроль из-за нового коронавируса

09:01 22.01.2020 (обновлено: 10:22 22.01.2020)
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© РИА Новости / Николай Рютин / Перейти в фотобанкАэропорт Иркутска
Аэропорт Иркутска
© РИА Новости / Николай Рютин
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Аэропорт Иркутска. Архивное фото
ИРКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Усилены меры контроля за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих в аэропорт Иркутска, в связи со вспышкой в азиатских странах заболеваний, вызванных коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
В аэропорту круглосуточно работает санитарно-карантинный пункт. Сотрудники Роспотребнадзора встречают рейсы и проводят контрольные мероприятия непосредственно на борту самолетов. Особое внимание уделяется рейсам из стран, где наблюдается неблагополучная обстановка, связанная с вспышкой заболеваний, вызванных коронавирусом - в первую очередь из Китая.
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"Усилены меры контроля за состоянием пассажиров, прибывающих в аэропорт Иркутска. Наши сотрудники поднимаются на борт. Запрашивают документацию, опрашивают экипаж о том, были ли у пассажиров жалобы на состояние здоровья, затем с помощью тепловизора проводят осмотр пассажиров на предмет повышения температуры. На текущий момент случаев заболевания не выявлено", - сообщил собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. В настоящее время число заболевших в Китае превысило 400 человек, девять из которых умерли.
Одиночные случаи заражения 2019-nCoV также зафиксированы в Японии, Республике Корея и в Таиланде.
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