В аэропорту Иркутска усилили контроль из-за нового коронавируса

"Усилены меры контроля за состоянием пассажиров, прибывающих в аэропорт Иркутска. Наши сотрудники поднимаются на борт. Запрашивают документацию, опрашивают экипаж о том, были ли у пассажиров жалобы на состояние здоровья, затем с помощью тепловизора проводят осмотр пассажиров на предмет повышения температуры. На текущий момент случаев заболевания не выявлено", - сообщил собеседник агентства.