Установлены личности граждан Узбекистана, погибших в Томской области

ТАШКЕНТ, 22 янв - РИА Новости. Установлены личности всех десяти граждан Установлены личности всех десяти граждан Узбекистана , погибших при пожаре в Томской области , сообщила в среду пресс-служба МЧС республики.

Пожар произошел в ночь на вторник в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана, погибли. В ходе пожара также погибла одна россиянка, ее личность установлена. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.

"Накануне мы опубликовали список девяти жертв ЧС. Спустя несколько часов была установлена личность десятого погибшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. Там же опубликованы данные о погибших.

Ранее МЧС сообщало, что по распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева создана правительственная комиссия для содействия расследованию причин пожара и оказания поддержки семьям погибших и пострадавших. Комиссия, в частности, организует необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и их родственникам, доставку тел погибших на родину, а также изучит причины пожара в сотрудничестве с российскими специалистами.