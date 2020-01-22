Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T09:02+0300
https://ria.ru/20200122/1563706518.html
Установлены личности граждан Узбекистана, погибших в Томской области
https://cdn21.img.ria.ru/images/156366/01/1563660183_232:56:1021:500_1036x0_80_0_0_7b7f60f4be8a6ee96653fbe75ff1ddcd.jpg
РИА Новости

Установлены личности граждан Узбекистана, погибших в Томской области

09:02 22.01.2020
518
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской областиПожар в жилом доме в Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
ТАШКЕНТ, 22 янв - РИА Новости. Установлены личности всех десяти граждан Узбекистана, погибших при пожаре в Томской области, сообщила в среду пресс-служба МЧС республики.
Пожар произошел в ночь на вторник в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана, погибли. В ходе пожара также погибла одна россиянка, ее личность установлена. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
Пожар в жилом доме в Томской области
Вчера, 08:34
Установлена личность россиянки, погибшей при пожаре в Томской области
"Накануне мы опубликовали список девяти жертв ЧС. Спустя несколько часов была установлена личность десятого погибшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. Там же опубликованы данные о погибших.
Ранее МЧС сообщало, что по распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева создана правительственная комиссия для содействия расследованию причин пожара и оказания поддержки семьям погибших и пострадавших. Комиссия, в частности, организует необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и их родственникам, доставку тел погибших на родину, а также изучит причины пожара в сотрудничестве с российскими специалистами.
В СУСК сообщали, что в рамках расследования возбужденного после пожара уголовного дела в компании по переработке древесины ООО "Гринвуд" и в УФМС по городу Асино произведены обыски. Местонахождение директора компании "Гринвуд" пока не установлено.
Пожар в жилом доме в Томской области
21 января, 12:15
Томский губернатор назвал предварительные причины пожара на лесопилке
100432
Обсудить 0
Пожар на томской лесопилкеМЧС РФТомская областьПроисшествия
Рекомендуем
Инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем каршеринга в Санкт-Петербурге
В Петербурге мужчина на автомобиле каршеринга сбил девушку на тротуаре
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
У "сланцевой революции" кончается дешевый газ
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"
Пациент на приеме у зубного врача
Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов
Сотрудник полиции
В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек
Пожар в жилом доме в Томской области
Установлена личность россиянки, погибшей при пожаре в Томской области
Скорая помощь
В Нижегородской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
В Петербурге задержали мужчину, "заминировавшего" аэропорт "Пулково"
Медицинская сестра в больничной палате
В Петербурге пенсионер умер от травм после конфликта с подростками
Исследования обломков бомбардировщика B-29 Superfortress, затонувшего на дне Марианской впадины
Исследования Марианской впадины
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Сотрудник полиции
В Геленджике завели дело о крупной взятке в отношении трех полицейских
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Власти Приморья рекомендуют не ездить в Китай из-за коронавируса
Пожар в жилом доме в Томской области
Томский губернатор назвал предварительные причины пожара на лесопилке
Сотрудник полиции
В Самарской области задержали мужчину, угнавшего автомобиль с ребенком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
06:36ООН выделила десять миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке
Лента новостейМолния