Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Врач-онколог Стива Джобса, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Врач-онколог Стива Джобса, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус в интервью официальному сайту мэра Москвы mos.ru перечислил правила, которые позволят людям сохранить здоровье в мегаполисе.

Врач посоветовал проводить время на природе, в лесу или в парке, а также больше двигаться.

"Мы фактически живем за счет мышечных сокращений. Поэтому двигаться для здоровья просто необходимо", — подчеркнул он.

Агус также напомнил о важности отдыха и посоветовал уделять ему минимум полчаса в день. По его словам, перерыв на почитать или просто посмотреть в окно необходим, чтобы снизить уровень накопившегося за день стресса.

Еще одним принципом жизни в мегаполисе Агус назвал соблюдение режима. Он посоветовал есть три раза в день. Легкий перекус, по его словам, может изменить метаболизм.

"Как следствие, появляется лишний вес, снижается активность мозга", — пояснил Агус.