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Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе
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РИА Новости

Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе

09:04 22.01.2020 (обновлено: 14:27 22.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Врач-онколог Стива Джобса, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус в интервью официальному сайту мэра Москвы mos.ru перечислил правила, которые позволят людям сохранить здоровье в мегаполисе.
Врач посоветовал проводить время на природе, в лесу или в парке, а также больше двигаться.
"Мы фактически живем за счет мышечных сокращений. Поэтому двигаться для здоровья просто необходимо", — подчеркнул он.
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Агус также напомнил о важности отдыха и посоветовал уделять ему минимум полчаса в день. По его словам, перерыв на почитать или просто посмотреть в окно необходим, чтобы снизить уровень накопившегося за день стресса.
Еще одним принципом жизни в мегаполисе Агус назвал соблюдение режима. Он посоветовал есть три раза в день. Легкий перекус, по его словам, может изменить метаболизм.

"Как следствие, появляется лишний вес, снижается активность мозга", — пояснил Агус.

Врач также напомнил, что нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время.
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Дэвид АгусЗдоровье - ОбществоУниверситет Южной КалифорнииСтив ДжобсМоскваСШАОбщество
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