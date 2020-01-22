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Названы необычные имена, которыми называли новорожденных в Москве
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РИА Новости

Названы необычные имена, которыми называли новорожденных в Москве

08:57 22.01.2020 (обновлено: 11:31 22.01.2020)
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© Fotolia / BrebcaНоворожденный
Новорожденный
© Fotolia / Brebca
Новорожденный. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Москве в 2019 году продолжилась тенденция называть детей древними славянскими, иностранными и двойными именами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных загсов.
"В столице родились дети с именами Милана (1187 девочек), Мирослава (618 девочек), Злата (282 девочек), Ярослав (897 мальчиков) и Макар (577 мальчиков)", — рассказали агентству.
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Также некоторые родители предпочитают заимствованные имена: на свет появились 364 Мии, 310 девочек с именем Николь и 160 Аврор.
Кроме того, осталась популярной тенденция называть детей двойными именами: Лука Адриэль, Эмиль Данила, Дениз Александр, Исмаил Леон, Анисья Дарина, Мия Милана, Аделина Елизавета, Николь Феврония, Мила Стефания, София Мария.
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