Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T08:48+0300
https://ria.ru/20200122/1563706281.html
Эр-Рияд назвал обвинения во взломе телефона Безоса "абсурдными"
https://cdn22.img.ria.ru/images/149042/23/1490422314_0:0:4345:2444_1036x0_80_0_0_4360576d40099205d59bc62f299c2486.jpg
РИА Новости

Эр-Рияд назвал обвинения во взломе телефона Безоса "абсурдными"

08:48 22.01.2020
1246
© AP Photo / Ted S. WarrenДжефф Безос
Джефф Безос
© AP Photo / Ted S. Warren
Джефф Безос. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия назвала "абсурдными" обвинения в том, что Эр-Рияд стоит за взломом телефона основателя Amazon и владельца газеты Washington Post Джеффа Безоса.
Ранее британское издание Guardian со ссылкой на свои источники сообщило, что мобильный телефон Безоса был взломан с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. По данным источников газеты, взлом был произведен в мае 2018 года при помощи вредоносного файла, который был отправлен Безосу в мессенджере WhatsApp с номера саудовского принца.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
21 января, 23:57
Безос вернул лидерство в списке богатейших людей мира

"Недавние сообщения в СМИ, по мнению которых за взломом телефона Джеффа Безоса стоит Саудовская Аравия, абсурдны. Мы призываем провести расследование в отношении этих заявлений, чтобы мы могли получить доступ ко всем фактам (по этому делу – ред.)", - говорится в заявлении посольства Саудовской Аравии в США в Twitter.

Британская газета сделала ряд предположений относительно того, что взлом может быть связан с попаданием личной информации и фрагментов переписки Безоса в распоряжение американского таблоида National Enquirer девять месяцев спустя, а также с убийством саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи.
В начале января прошлого года стало известно о разводе Безоса и его супруги Маккензи после 25 лет брака. СМИ сообщали, что Безосу стало известно о журналистском "расследовании" таблоида National Enquirer, которое уличило владельца Amazon в романтических отношениях с бывшей телеведущей 49-летней Лорен Санчес. Как утверждает сам таблоид, его представители связались с Безосом и сообщили о собранном на него досье всего за 48 часов до публичного объявления о разводе.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
13 января, 17:39
В Сети раскритиковали взнос Безоса для борьбы с пожарами в Австралии
Безос ранее публично заявил, что у него было много врагов. В частности, по его словам, "в некоторых кругах" были недовольны тем, как принадлежащая Безосу газета Washington Post освещала убийство своего журналиста Джамаля Хашукджи, в котором винят Саудовскую Аравию. Кроме того, известно, что президент Дональд Трамп, который лично много раз критиковал Безоса, дружит с издателем таблоида. Сам Трамп заявил, что ничего не знал о расследовании таблоида в отношении Безоса.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября прошлого года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Глава и основатель Amazon Джефф Безос
6 апреля 2019, 03:26
СМИ: любовница Безоса ушла от мужа после развода бизнесмена с женой
071020
Обсудить 1
Джамаль ХашукджиДжефф БезосДональд ТрампThe Washington PostСаудовская АравияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Парламент Боливии принял отставку Эво Моралеса
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
США рассматривают введение ограничений на въезд для граждан ряда стран
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал НАФТА "стихийным бедствием"
Тулси Габбард
Демократ Габбард подала иск о клевете против Клинтон
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия
США работают над сменой власти в Венесуэле, заявил Помпео
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11
Сотрудники ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге, Нидерланды
Скандал вокруг ОЗХО — отражение проблем Запада, которые не рассосутся
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп заявил, что с удовольствием посетил бы слушания по импичменту
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Европа хотела бы повоевать в Ливии. Но ей страшно
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
В Греции прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
06:36ООН выделила десять миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке
Лента новостейМолния