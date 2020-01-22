Эр-Рияд назвал обвинения во взломе телефона Безоса "абсурдными"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия назвала "абсурдными" обвинения в том, что Эр-Рияд стоит за взломом телефона основателя Amazon и владельца газеты Washington Post Джеффа Безоса

Ранее британское издание Guardian со ссылкой на свои источники сообщило, что мобильный телефон Безоса был взломан с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. По данным источников газеты, взлом был произведен в мае 2018 года при помощи вредоносного файла, который был отправлен Безосу в мессенджере WhatsApp с номера саудовского принца.

"Недавние сообщения в СМИ, по мнению которых за взломом телефона Джеффа Безоса стоит Саудовская Аравия, абсурдны. Мы призываем провести расследование в отношении этих заявлений, чтобы мы могли получить доступ ко всем фактам (по этому делу – ред.)", - говорится в заявлении посольства Саудовской Аравии в США в Twitter.

Британская газета сделала ряд предположений относительно того, что взлом может быть связан с попаданием личной информации и фрагментов переписки Безоса в распоряжение американского таблоида National Enquirer девять месяцев спустя, а также с убийством саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи.

В начале января прошлого года стало известно о разводе Безоса и его супруги Маккензи после 25 лет брака. СМИ сообщали, что Безосу стало известно о журналистском "расследовании" таблоида National Enquirer, которое уличило владельца Amazon в романтических отношениях с бывшей телеведущей 49-летней Лорен Санчес. Как утверждает сам таблоид, его представители связались с Безосом и сообщили о собранном на него досье всего за 48 часов до публичного объявления о разводе.

Безос ранее публично заявил, что у него было много врагов. В частности, по его словам, "в некоторых кругах" были недовольны тем, как принадлежащая Безосу газета Washington Post освещала убийство своего журналиста Джамаля Хашукджи, в котором винят Саудовскую Аравию. Кроме того, известно, что президент Дональд Трамп, который лично много раз критиковал Безоса, дружит с издателем таблоида. Сам Трамп заявил, что ничего не знал о расследовании таблоида в отношении Безоса.