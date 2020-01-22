В Москве украли фуру с 20 тоннами сыра

"(Во вторник), 21 января в 21.18 в службу "02" от начальника службы безопасности поступило сообщение о краже из организации", - говорится в сообщении.
В полиции выяснили, что еще 15 января две компании заключили договор о поставке из Москвы в Самару 20 тонн сыра. Товар погрузили в Солнечногорске в тягач с полуприцепом 17 января, груз предполагалось доставить покупателю через два дня.
Сам тягач Ford сотрудники службы безопасности обнаружили во вторник на Ленинградском шоссе, несколько позже нашелся прицеп, но уже без сыра.
"Материальный ущерб устанавливается. Проверку проводит следователь СУ УВД", - пояснили в полиции.
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