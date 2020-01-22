В Москве украли фуру с 20 тоннами сыра

"(Во вторник), 21 января в 21.18 в службу "02" от начальника службы безопасности поступило сообщение о краже из организации", - говорится в сообщении.

В полиции выяснили, что еще 15 января две компании заключили договор о поставке из Москвы в Самару 20 тонн сыра. Товар погрузили в Солнечногорске в тягач с полуприцепом 17 января, груз предполагалось доставить покупателю через два дня.