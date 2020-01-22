Установлена личность россиянки, погибшей при пожаре в Томской области

НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Следователи СК установили личность россиянки, которая вместе с еще десятью гражданами Следователи СК установили личность россиянки, которая вместе с еще десятью гражданами Узбекистана погибла при пожаре в поселке Причулымский в Томской области , сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь на вторник в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.

"Россиянка установлена. Это 31-летняя местная жительница. Родственники подтверждают, что она была официально трудоустроена и работала на этом предприятии, жила в этом помещении", - сообщил собеседник агентства.

Представитель СК уточнил что у родственников женщины уже изъяты биологические образцы для проведения генотипической экспертизы. Ее опознание, как и опознание других погибших, провести невозможно, так как тела сильно обгорели при пожаре, пояснили в управлении.

Ранее в СУСК сообщали, что в рамках расследования возбужденного после пожара уголовного дела в компании по переработке древесины ООО "Гринвуд" и в УФМС по городу Асино произведены обыски. Местонахождение директора компании "Гринвуд" пока не установлено.