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Установлена личность россиянки, погибшей при пожаре в Томской области
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РИА Новости

Установлена личность россиянки, погибшей при пожаре в Томской области

08:34 22.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской областиПожар в жилом доме в Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Следователи СК установили личность россиянки, которая вместе с еще десятью гражданами Узбекистана погибла при пожаре в поселке Причулымский в Томской области, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь на вторник в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные действия на месте пожара в частном доме в поселке Причулымский Асиновского района в Томской области, где погибли 11 человек. Стоп-кадр видео
21 января, 16:56
Опознаны тела девяти граждан Узбекистана, погибших в Томской области
"Россиянка установлена. Это 31-летняя местная жительница. Родственники подтверждают, что она была официально трудоустроена и работала на этом предприятии, жила в этом помещении", - сообщил собеседник агентства.
Представитель СК уточнил что у родственников женщины уже изъяты биологические образцы для проведения генотипической экспертизы. Ее опознание, как и опознание других погибших, провести невозможно, так как тела сильно обгорели при пожаре, пояснили в управлении.
Ранее в СУСК сообщали, что в рамках расследования возбужденного после пожара уголовного дела в компании по переработке древесины ООО "Гринвуд" и в УФМС по городу Асино произведены обыски. Местонахождение директора компании "Гринвуд" пока не установлено.
По делу работает следственная группа из четырех следователей и трех следователей-криминалистов под руководством следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Станислава Богданова.
Следственные действия на места пожара в доме в Томской области
21 января, 11:39
СК опубликовал видео с места пожара в Томской области
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Пожар на томской лесопилкеСледственный комитет РФТомская областьПроисшествия
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