В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек

По информации полиции, трое жителей Саратовский, Пензенской и Волгоградской областей организовали "Региональный центр юридической помощи" в Волгограде, создали колл-центр, сотрудники которого звонили жителям города и предлагали юридические услуги. Сотрудники центра, не имевшие специального образования, отмечают в ведомстве, заключали договоры, выполнять которые никто не собирался, а в случае жалоб, клиентов заставляли подписывать акты выполненных работ и советовали обращаться в суд.