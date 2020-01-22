В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек

ВОЛГОГРАД, 22 янв – РИА Новости. Полицейские задержали в Волгограде группу лжеюристов, которые заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг, в результате чего пострадали 50 человек на 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации полиции, трое жителей Саратовский, Пензенской и Волгоградской областей организовали "Региональный центр юридической помощи" в Волгограде, создали колл-центр, сотрудники которого звонили жителям города и предлагали юридические услуги. Сотрудники центра, не имевшие специального образования, отмечают в ведомстве, заключали договоры, выполнять которые никто не собирался, а в случае жалоб, клиентов заставляли подписывать акты выполненных работ и советовали обращаться в суд.
"Установлены 50 потерпевших, большинство из которых – пенсионеры и многодетные семьи. Предварительная сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет порядка 30 миллионов рублей", - сообщила Волк.
По ее словам, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, его фигурантами стали 10 человек. Отмечается, что трое подозреваемых арестованы, двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенны действий, еще пятерым избрана мера в виде обязательной явки.