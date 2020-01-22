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На Сахалине эвакуировали рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине
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РИА Новости

На Сахалине эвакуировали рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине

08:20 22.01.2020 (обновлено: 11:02 22.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской областиСпасательная операция в заливе Мордвинова
Спасательная операция в заливе Мордвинова
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв – РИА Новости. Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 98 рыбаков, ещё около 90 ждут помощи, сообщили в среду РИА Новости в центре кризисных ситуаций регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Корсаковском районе оторвалась льдина с рыбаками, в результате отрезанными от берега оказались, по уточненным данным, около 200 человек. В спасательной операции были задействованы 18 сотрудников МЧС России, 6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, 1 судно на воздушной подушке "Хивус", готовился к вылету вертолет Ми-8 МЧС России.
Спасение рыбаков
12 января, 10:29
В Охотском море спасли трех рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине
"Спасатели перевели на берег 98 рыбаков. В настоящее время на льдине остаются еще около 90 человек", - рассказал представитель ведомства.
По его словам, спасательной операции благоприятствует погода – в районе происшествия солнечная погода, ветра и осадков нет.
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Ми-8МЧС РФЮжно-СахалинскПроисшествия
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