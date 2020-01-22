На Сахалине эвакуировали рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине

Ранее сообщалось, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Корсаковском районе оторвалась льдина с рыбаками, в результате отрезанными от берега оказались, по уточненным данным, около 200 человек. В спасательной операции были задействованы 18 сотрудников МЧС России, 6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, 1 судно на воздушной подушке "Хивус", готовился к вылету вертолет Ми-8 МЧС России.