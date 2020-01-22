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Религия и мировоззрение
2020-01-22T08:18+0300
https://ria.ru/20200122/1563705555.html
Митрополит объяснил, почему у епископа есть право на личное имущество
https://cdn22.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_74cd8911d197fdffeb2dae68f072cb26.jpg
РИА Новости

Митрополит объяснил, почему у епископа есть право на личное имущество

08:18 22.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Епископ, в отличие от обычного монаха в монастыре, имеет право на личное имущество, и это не противоречит церковным канонам, заявил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Правила, касающиеся монастырских монахов, не могут быть перенесены на архиерея. С того момента, когда монах становится архиереем, он руководствуется иными правилами - теми, которые относятся к деятельности архиереев", - сказал митрополит.
По его словам, если архиерей живет "на полном иждивении у Церкви", то он может и не иметь личного имущества, при том что этого не требуют от него церковные правила. "Что же касается архиерея, живущего на собственном обеспечении, то обладание личным имуществом для него не только позволительно, но и необходимо", - подчеркнул собеседник агентства.
Вопрос о личном имуществе архиереев, указал он, получил всестороннее рассмотрение в церковных канонах. В пример митрополит Иларион привел 40-е апостольское правило (IV век) о том, что епископ может иметь "собственное имение", которое не является церковным и над которым он имеет полную власть. Аналогичны по содержанию 32 (41) правило Карфагенского собора (393-419 годы) и 24 правило Антиохийского собора (341 год).
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
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Из канонических правил и их толкований следует, что епископ вправе обладать личным имуществом, заключил митрополит. Более того, добавил он, "правила ограждают это имущество от посягательств со стороны Церкви".
"Епископ вправе распоряжаться своим имуществом, в том числе завещать его "кому хочет и как хочет". Важно только, чтобы его личное имущество - как то, которое он имел до рукоположения в епископский сан, так и то, которое законным путем приобрел после рукоположения - было описано, дабы при его кончине не возникло споров о том, что принадлежало лично ему, а что должно принадлежать Церкви. И так везде, не только в России", - сказал представитель РПЦ.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
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Говоря о расхожем стереотипе, что архиереи якобы призывают к бедности, а сами не бедствуют, он заметил, что речь идет о призыве не к бедности, а "к подвижническому труду на благо ближних" и к тому, чтобы "жить не для себя, а для людей".
"Среди наших прихожан есть и люди очень состоятельные, и очень бедные. Перед Богом все равны. Но если кому дано богатство материальное, мы призываем такого человека делиться им с бедными. А у кого есть богатство интеллектуальное или какие-то иные таланты, такой человек призывается посвящать свои таланты Богу и людям ... Господь дает каждому человеку талант, и продукты его труда могут и должны оплачиваться", - сказал иерарх.
Читайте полный текст интервью митрополита Илариона >>
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссия
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