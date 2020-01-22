В Нижегородской области один человек погиб в ДТП с автобусом

Предварительно установлено, что рано утром в среду на 346 километре трассы М-7 "Волга" водитель грузового автомобиля DAF столкнулся с автобусом Peugeot, который следовал по маршруту Москва-Нижний Новгород и перевозил шесть пассажиров. После этого автобус столкнулся с машиной LADA Priora.