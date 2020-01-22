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В Нижегородской области один человек погиб в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Нижегородской области один человек погиб в ДТП с автобусом

08:04 22.01.2020 (обновлено: 08:05 22.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Один пассажир скончался, ещё трое пострадали в результате аварии с участием автобуса в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД РФ.
Предварительно установлено, что рано утром в среду на 346 километре трассы М-7 "Волга" водитель грузового автомобиля DAF столкнулся с автобусом Peugeot, который следовал по маршруту Москва-Нижний Новгород и перевозил шесть пассажиров. После этого автобус столкнулся с машиной LADA Priora.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
"В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, три пассажира получили телесные повреждения", - уточнили в пресс-службе.
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Нижегородская областьПроисшествия
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