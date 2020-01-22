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Религия и мировоззрение
2020-01-22T07:54+0300
https://ria.ru/20200122/1563705161.html
Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах
https://cdn21.img.ria.ru/images/154998/76/1549987614_0:45:2770:1603_1036x0_80_0_0_ef1e115c72d01ab0468bd2a801e0820d.jpg
РИА Новости

Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах

07:54 22.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион выступает на презентации своей книги "Патриарх Кирилл". 27 января 2019
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион выступает на презентации своей книги Патриарх Кирилл. 27 января 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион выступает на презентации своей книги "Патриарх Кирилл". 27 января 2019. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, автор более сотни книг и композитор Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости рассказал, что его основной доход состоит не из зарплат от работы на церковных должностях, а из гонораров за книги, фильмы и музыкальные произведения, которые могут составлять "приличные суммы".
"Апостол Павел зарабатывал себе на жизнь изготовлением палаток, а я зарабатываю интеллектуальным и творческим трудом. Денег хватает и на себя, и на близких, и на благотворительность", - сказал митрополит Иларион.
В пример он привел свой шеститомник об Иисусе Христе, написанный несколько лет назад, который был издан в том числе на английском, французском и итальянском языках.
"За каждый том на русском языке я получил в среднем около 300 тысяч рублей гонорар и еще от 500 до 700 - процент с прибыли от продаж. Итого по миллиону за том. Затем я из шести томов сделал один и издал его в серии "Жизнь замечательных людей". Это издание быстро разошлось, принесло еще миллион. Разумеется, не все книги приносят такую прибыль. Но те, которые хорошо продаются, ее приносят", - сказал архиерей.
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион во время памятных мероприятий в патриаршем подворье святителя Николая Русской православной церкви Московского патриархата в Бари. 19 декабря 2018
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К настоящему времени он написал и издал 139 книг, из них 64 на русском и 75 на иностранных языках. По словам митрополита, гонорар он получил не за каждую книгу: "за некоторые вообще ничего, за некоторые совсем немного". При этом, добавил он, "книги, после того как написаны, начинают жить своей жизнью, а автору при этом "капают" деньги".
"Вот я 20 лет назад издал в Оксфордском университетском издательстве свою докторскую диссертацию на английском языке. И она до сих пор продается, и до сих пор мне приходят за нее гонорары в фунтах стерлингов", - поделился автор.
Он также сообщил, что его музыка была написана в основном до 2008 года, но до сих пор она регулярно исполняется. Так, 12 января в Доме музыки была исполнена "Рождественская оратория" митрополита Илариона, а 15 января в Большом зале Консерватории - Stabat Mater и симфония "Песнь восхождения".
"За исполнение моих произведений Российское авторское общество взимает с исполнителей процент в пользу автора. Таковы правила. Если исполнители обращаются ко мне с просьбой отказаться от этого процента, я отказываюсь. Для меня важны не гонорары, а тот миссионерский эффект, с которым связано исполнение моих произведений", - сообщил собеседник агентства.
Тем не менее эта деятельность тоже приносит доход. За последние 10 лет в России и за рубежом состоялось более 250 концертов, на которых исполнялась музыка митрополита Илариона, и, по его оценке, "даже при самых скромных выплатах в итоге получаются приличные суммы".
Также он сообщил, что и его документальные фильмы "иногда приносят хороший доход". Всего таких фильмов он создал около 60.
"Напишите столько же книг, столько же музыки, сделайте столько же фильмов. Уверяю вас - вы получите не меньше", - заключил он.
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