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В КНР рассказали, из-за чего растет риск распространения коронавируса
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РИА Новости

В КНР рассказали, из-за чего растет риск распространения коронавируса

07:52 22.01.2020
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© REUTERS / StringerБольница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
© REUTERS / Stringer
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Риск распространения нового типа коронавируса растет из-за возможных мутаций, заявил на пресс-конференции в среду заместитель главы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь.
"В последнее время число подтвержденных случаев заражения значительно увеличилось, и это, несомненно, связано с тем, что мы все больше и больше узнаем об этом вирусе, с совершенствованием методов диагностики и с тем, что мы улучшили поставки диагностических реагентов по всей стране. Эксперты установили, что случаи заболевания в основном выявлены в городе Ухань, уже обнаружены случаи передачи от человека к человеку и заражение медперсонала", - заявил Ли Бинь.
По его словам, "вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем, существует возможность его мутации, есть риск дальнейшего распространения заболевания".
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 9, подтверждены 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
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