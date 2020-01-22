В КНР рассказали, из-за чего растет риск распространения коронавируса

"В последнее время число подтвержденных случаев заражения значительно увеличилось, и это, несомненно, связано с тем, что мы все больше и больше узнаем об этом вирусе, с совершенствованием методов диагностики и с тем, что мы улучшили поставки диагностических реагентов по всей стране. Эксперты установили, что случаи заболевания в основном выявлены в городе Ухань, уже обнаружены случаи передачи от человека к человеку и заражение медперсонала", - заявил Ли Бинь.