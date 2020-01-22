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SpaceX планирует в пятницу вывести на орбиту 60 интернет-спутников
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РИА Новости

SpaceX планирует в пятницу вывести на орбиту 60 интернет-спутников

07:50 22.01.2020
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© AP Photo / John RaouxРакета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
© AP Photo / John Raoux
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Компания SpaceX объявила, что в пятницу планирует вывести на орбиту 60 интернет-спутников Starlink, сообщается в официальном микроблоге компании в Twitter.
Компания рассчитывает произвести запуск ракеты-носителя Falcon 9 24 января в 10.52 по Североамериканском восточному времени (18.52 мск) и пристально следит за погодной ситуацией.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falcon 9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
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