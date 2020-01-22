SpaceX планирует в пятницу вывести на орбиту 60 интернет-спутников

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falcon 9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.