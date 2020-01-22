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В Китае сообщили о мерах снижения риска распространения нового вируса
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РИА Новости

В Китае сообщили о мерах снижения риска распространения нового вируса

07:48 22.01.2020
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© REUTERS / Darley ShenМедицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Центральные и региональные власти Китая распорядились на всех уровнях предпринять целый ряд мер для снижения риска распространения нового типа коронавируса по стране и за ее пределы в период китайского нового года, заявил на пресс-конференции в среду замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь.
Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения уже распорядился внимательно наблюдать за состоянием сотрудников транспорта, которые приезжают в Ухань из других районов, а также покидающих город. В аэропорту города Ухань "Тяньхэ" уже установлены 15 термометрических приборов зондового типа, на крупнейших железнодорожных станциях – 20 приборов. При выявлении повышенной температуры, человека немедленно следует направить на диспансеризацию.
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Власти также предприняли меры по контролю за источниками вируса, усилив мониторинг всех сельскохозяйственных рынков города, соответствующие ведомства усилили наблюдение за супермаркетами и ресторанами, предпринимаются серьезные меры по борьбе с незаконной торговлей дикими животными. Помимо этого, в городе значительно сократили проведение массовых мероприятий, жителям рекомендуется находиться подальше от мест большого скопления людей.
"Если нет особой необходимости, то ездить в Ухань не рекомендуется, жителям города также лучше не покидать его без веских причин, таким образом можно сократить передвижение людей и соответственно снизить вероятность распространения вируса", - указал Ли Бинь.
Он добавил, что в тех провинциях, где уже обнаружен вирус, а их преимущественное большинство, рекомендуется усилить эпидемиологический контроль и меры по борьбе с заболеванием, "необходимо предпринять пять основных мер, включая ранее обнаружение, оперативное оповещение о заражении, изоляция больного в кратчайшие сроки, оперативный диагноз и скорейшее начало лечения".
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Ли Бинь также отметил необходимость, чтобы региональные власти и медицинские учреждения обеспечили наличие машин скорой помощи, свободных палат в больницах, достаточное число специалистов по диагностике и лечению в медучреждениях, наличие терапевтических средств, реактивов, медикаментов в достаточном объеме. Помимо этого, следует провести тренинги по повышению квалификации в связи со вспышкой нового типа пневмонии среди медперсонала.
"Эти меры помогут максимально снизить риск межрегионального и трансграничного распространения вируса в период китайского нового года", - подчеркнул он.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 9, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
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