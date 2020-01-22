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2020-01-22T07:46+0300
https://ria.ru/20200122/1563704949.html
Прокуратура опровергла данные о взрыве на горящем у Колымы траулере
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РИА Новости

Прокуратура опровергла данные о взрыве на горящем у Колымы траулере

07:46 22.01.2020
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© аккаунт moryakidv в Instagram Пожар на траулере "Энигма Астралис". Стоп-кадр видео
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
© аккаунт moryakidv в Instagram
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура опровергла информацию о взрыве на горящем в Охотском море траулере "Энигма Астралис".
Рыболовецкий траулер загорелся во вторник в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев". Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. Спасательное ледокольное судно "Сибирский" подошло к траулеру для тушения пожара, ожидается, что оно и отбуксирует судно в порт. На траулере свыше 250 тонн топлива, разлива нет.
Ранее СМИ опубликовало информацию, что на траулере произошел взрыв.
"Информация о взрыве на "Энигма Астралис" не подтверждается. Разлива топлива нет", - сказала РИА Новости старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.
Она также отметила, что горение на траулере продолжается. Подошедшее спасательное судно "Сибирский" ведет наблюдение и разрабатывает план тушения. Пока говорить о причинах пожара преждевременно, добавила собеседница.
В морском спасательно-координационном центре Петропавловска-Камчатского РИА Новости также сообщили, что информация о взрыве на судне не поступала. "Сибирский" еще не приступил к тушению.
Тушение пожара на рыболовецком траулере
Вчера, 10:59
Ледокол будет тушить пожар на траулере в Охотском море
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Пожар на траулере в Охотском мореДальневосточная транспортная прокуратураОхотское мореПроисшествия
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