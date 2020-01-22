Прокуратура опровергла данные о взрыве на горящем у Колымы траулере

Рыболовецкий траулер загорелся во вторник в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев". Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. Спасательное ледокольное судно "Сибирский" подошло к траулеру для тушения пожара, ожидается, что оно и отбуксирует судно в порт. На траулере свыше 250 тонн топлива, разлива нет.

Ранее СМИ опубликовало информацию, что на траулере произошел взрыв.

"Информация о взрыве на "Энигма Астралис" не подтверждается. Разлива топлива нет", - сказала РИА Новости старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Она также отметила, что горение на траулере продолжается. Подошедшее спасательное судно "Сибирский" ведет наблюдение и разрабатывает план тушения. Пока говорить о причинах пожара преждевременно, добавила собеседница.