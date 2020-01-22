Прокуратура опровергла данные о взрыве на горящем у Колымы траулере

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура опровергла информацию о взрыве на горящем в Охотском море траулере "Энигма Астралис".
Рыболовецкий траулер загорелся во вторник в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев". Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. Спасательное ледокольное судно "Сибирский" подошло к траулеру для тушения пожара, ожидается, что оно и отбуксирует судно в порт. На траулере свыше 250 тонн топлива, разлива нет.
Ранее СМИ опубликовало информацию, что на траулере произошел взрыв.
"Информация о взрыве на "Энигма Астралис" не подтверждается. Разлива топлива нет", - сказала РИА Новости старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.
Она также отметила, что горение на траулере продолжается. Подошедшее спасательное судно "Сибирский" ведет наблюдение и разрабатывает план тушения. Пока говорить о причинах пожара преждевременно, добавила собеседница.
В морском спасательно-координационном центре Петропавловска-Камчатского РИА Новости также сообщили, что информация о взрыве на судне не поступала. "Сибирский" еще не приступил к тушению.