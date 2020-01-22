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В Приангарье сообщили, сколько семей из зоны паводка приобрели жилье
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РИА Новости

В Приангарье сообщили, сколько семей из зоны паводка приобрели жилье

07:37 22.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина ремонтирует забор, поврежденный наводнением в Тулуне
Мужчина ремонтирует забор, поврежденный наводнением в Тулуне
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчина ремонтирует забор, поврежденный наводнением в Тулуне. Архивное фото
ИРКУТСК, 22 янв - РИА Новости. Более 6 тысяч сертификатов на приобретение жилья взамен утраченного во время летнего паводка в Иркутской области оплачено из федерального и областного бюджетов, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"В Иркутской области оплачены 6004 свидетельства (16 тысяч 420 человек) на приобретение или строительство жилья на сумму 17,8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, то 4 тысячи 858 свидетельств на сумму более 14 миллиардов рублей оплачены из средств федерального бюджета, остальные свидетельств на 3,6 миллиарда рублей - из средств областной казны. Работа по выдаче и оплате документов продолжается.
По данным на 21 января 2020 года, от граждан принято 7 тысяч 152 заявления на предоставление социальных выплат на приобретение жилья. Всего выдано 7 тысяч 135 свидетельств.
В конце июня прошлого года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четыре. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
17 января, 13:44
Иркутяне, пострадавшие от паводка, должны приобрести жилье до октября
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Иркутская областьТулунОбщество
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