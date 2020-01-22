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Зарубежные метеорологи обещают "розовый" февраль в Европейской России
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РИА Новости

Зарубежные метеорологи обещают "розовый" февраль в Европейской России

07:33 22.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПарк "Зарядье" в Москве
Парк Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Парк "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Температура в феврале в Европе может на 6-8 градусов превышать климатическую норму, Европейская часть России находится в зоне, обозначенной розовым цветом, где ожидается превышение нормы на уровне 1,5-4 градусов, говорится в долгосрочном прогнозе температуры и осадков Copernicus Climate Change Service (C3S) под эгидой Европейского союза.
Согласно прогностическим картам, приведенным на сайте Copernicus, средние температуры в Европе до 2 февраля будут превышать климатическую норму на 4-6 градусов, к 9 февраля отклонение от нормы немного уменьшится и будет составлять в основном 2-3 градуса. Однако с середины месяца снова начнет теплеть, и эта тенденция сохраниться до 23 февраля. Метеорологи прогнозируют самые теплые дни с 10 по 16 февраля. Превышение в этот период в отдельных частях Европы может достигать 8 градусов, затем аномалия пойдет на спад и на последний неделе месяца не будет превышать 1,5 градуса.
Что касается Европейской части России, то наибольшая положительная аномалия до 4 градусов будет наблюдаться на второй неделе февраля, а в конце месяца аномалия уменьшится до 0,5-1 градуса.
"Новейшие прогнозы показывают, что никаких больших изменений в текущей погоде не ожидается. Мы находимся в середине января, февраль впереди, поэтому прогнозы могут измениться, но на данный момент изменений не предвидится", - сообщил РИА Новости сотрудник Финского института метеорологии Микка Рантанен.
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