Зарубежные метеорологи обещают "розовый" февраль в Европейской России

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Температура в феврале в Европе может на 6-8 градусов превышать климатическую норму, Европейская часть России находится в зоне, обозначенной розовым цветом, где ожидается превышение нормы на уровне 1,5-4 градусов, говорится в долгосрочном прогнозе температуры и осадков Copernicus Climate Change Service (C3S) под эгидой Европейского союза.

Согласно прогностическим картам, приведенным на сайте Copernicus, средние температуры в Европе до 2 февраля будут превышать климатическую норму на 4-6 градусов, к 9 февраля отклонение от нормы немного уменьшится и будет составлять в основном 2-3 градуса. Однако с середины месяца снова начнет теплеть, и эта тенденция сохраниться до 23 февраля. Метеорологи прогнозируют самые теплые дни с 10 по 16 февраля. Превышение в этот период в отдельных частях Европы может достигать 8 градусов, затем аномалия пойдет на спад и на последний неделе месяца не будет превышать 1,5 градуса.

Что касается Европейской части России, то наибольшая положительная аномалия до 4 градусов будет наблюдаться на второй неделе февраля, а в конце месяца аномалия уменьшится до 0,5-1 градуса.