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Осужденный экс-мэр Владивостока будет отбывать наказание в Приморье
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РИА Новости

Осужденный экс-мэр Владивостока будет отбывать наказание в Приморье

07:29 22.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый во взяточничестве, во время заседания в Тверском суде Москвы
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый во взяточничестве, во время заседания в Тверском суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый во взяточничестве, во время заседания в Тверском суде Москвы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, как ожидается, будет отбывать наказание в одной из колоний Приморья, сообщил РИА Новости представитель адвокатского бюро "Высоцкий, Шейнин и Партнеры".
Накануне Пушкарев сообщил в Facebook, что его привезли в СИЗО Владивостока. Также он написал, что возможно его участие в судебных заседаниях по иску Генпрокуратуры о взыскании 3,2 миллиарда рублей с него и его компаний, так как он обращался с ходатайством об этом. Адвокатом Пушкарева является Александр Высоцкий, управляющий партнер бюро "Высоцкий, Шейнин и Партнеры".
"Решение (о месте отбывания наказания) еще не принято... Да, (будет отбывать в Приморье), пока он этапирован (во Владивосток), ожидает распределения", - сказал собеседник агентства.
В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников - 10 лет колонии. Обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей.
Вместе с Пушкаревым по делу проходили его брат Андрей и директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, который, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у "Востокцемента" по завышенным ценам.
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4 декабря 2019, 10:23
Экс-мэр Дальнегорска осужден условно за злоупотребления на 22 млн руб
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Игорь ПушкаревВладивостокПриморский крайПроисшествия
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