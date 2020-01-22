Осужденный экс-мэр Владивостока будет отбывать наказание в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Осужденный экс-мэр Владивостока Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев , как ожидается, будет отбывать наказание в одной из колоний Приморья , сообщил РИА Новости представитель адвокатского бюро "Высоцкий, Шейнин и Партнеры".

Накануне Пушкарев сообщил в Facebook, что его привезли в СИЗО Владивостока. Также он написал, что возможно его участие в судебных заседаниях по иску Генпрокуратуры о взыскании 3,2 миллиарда рублей с него и его компаний, так как он обращался с ходатайством об этом. Адвокатом Пушкарева является Александр Высоцкий, управляющий партнер бюро "Высоцкий, Шейнин и Партнеры".

"Решение (о месте отбывания наказания) еще не принято... Да, (будет отбывать в Приморье), пока он этапирован (во Владивосток), ожидает распределения", - сказал собеседник агентства.

В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников - 10 лет колонии. Обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.

Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей.