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В КНДР прошли переговоры о сотрудничестве с Россией в авиаперевозках
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РИА Новости

В КНДР прошли переговоры о сотрудничестве с Россией в авиаперевозках

07:26 22.01.2020 (обновлено: 07:29 22.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАэропорт Судан в Пхеньяне
Аэропорт Судан в Пхеньяне
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора обсудил с заместителем гендиректора Главного управления гражданской авиации КНДР Ли Ён Соном вопросы сотрудничества в области авиаперевозок, сообщает российское посольство в Северной Корее на своей странице в Facebook.
Мацегора встретился с Ли Ён Соном в переговорном комплексе гостиницы "Корё" 21 января.
"Состоялась беседа, в ходе которой были рассмотрены вопросы укрепления российско-корейского сотрудничества в области авиационных перевозок пассажиров и грузов с акцентом на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Мацегора поблагодарил собеседника за поддержку корейской делегацией переизбрания России в качестве члена Совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации) по Первой группе государств и выразил уверенность в том, что тесное взаимодействие авиационных представителей и экспертов двух стран будет продолжено, в том числе в рамках предстоящей в марте 219-й сессии Совета ИКАО.
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25 декабря 2019, 08:26
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