В КНДР прошли переговоры о сотрудничестве с Россией в авиаперевозках

"Состоялась беседа, в ходе которой были рассмотрены вопросы укрепления российско-корейского сотрудничества в области авиационных перевозок пассажиров и грузов с акцентом на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Мацегора поблагодарил собеседника за поддержку корейской делегацией переизбрания России в качестве члена Совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации) по Первой группе государств и выразил уверенность в том, что тесное взаимодействие авиационных представителей и экспертов двух стран будет продолжено, в том числе в рамках предстоящей в марте 219-й сессии Совета ИКАО.