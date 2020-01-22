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Религия и мировоззрение
2020-01-22T07:22+0300
https://ria.ru/20200122/1563704562.html
Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании
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РИА Новости

Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании

07:22 22.01.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости назвал дезинформацией сообщения некоторых СМИ о том, что он якобы имеет квартиру за миллион евро в Испании и шестикомнатную квартиру в Москве за 25 миллионов рублей.
В декабре прошлого года "Новая газета" опубликовала статью о якобы принадлежащем митрополиту пентхаусе в испанском городе Альтея стоимостью почти миллион евро. Эту информацию вскоре отчасти опроверг "Собеседник". При этом в январе этого года уже "Собеседник" написал, что в собственности архиерея есть шестикомнатная квартира возле "Третьяковской" за 25 миллионов рублей.
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На просьбу прокомментировать сообщения СМИ представитель Русской православной церкви заметил, что "дезинформация о квартире за миллион евро в Испании была опровергнута не только в "Собеседнике", но и в ряде других изданий". "Но кому интересны опровержения? Если есть заказ на компромат, интересует компромат, а не реальность", - отметил митрополит.
В то же время он признал, что квартира возле метро "Третьяковская" у него действительно есть, "но только не шестикомнатная, а четырехкомнатная".
"Площадь ее - 89 квадратных метров. Сколько она стоит сейчас, не знаю, куплена была в 2005 году за 6 миллионов рублей", - поделился архиерей.
Он пояснил, что есть архиереи, которых церковь обеспечивает всем необходимым, включая жилье. Как правило, епархиальные архиереи живут в квартирах или домах, принадлежащих церкви. А архиереи, не имеющие епархий, нередко живут на собственном обеспечении (сам владыка Иларион не имеет епархии).
"Когда я был монахом Виленского Свято-Духова монастыря, я там жил на полном монастырском иждивении. Потом я служил на приходах, при которых были жилые помещения. В Вене жил на съемной квартире, а в Будапеште на церковной. А вот к должности председателя Отдела внешних церковных связей квартира не прилагается. Поэтому с тех пор, как вернулся в Москву из Вены, живу в собственном, а не в церковном жилье, как и все другие сотрудники отдела", - добавил представитель РПЦ.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМоскваИспания
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