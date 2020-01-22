Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании

В декабре прошлого года "Новая газета" опубликовала статью о якобы принадлежащем митрополиту пентхаусе в испанском городе Альтея стоимостью почти миллион евро. Эту информацию вскоре отчасти опроверг "Собеседник". При этом в январе этого года уже "Собеседник" написал, что в собственности архиерея есть шестикомнатная квартира возле "Третьяковской" за 25 миллионов рублей.

На просьбу прокомментировать сообщения СМИ представитель Русской православной церкви заметил, что "дезинформация о квартире за миллион евро в Испании была опровергнута не только в "Собеседнике", но и в ряде других изданий". "Но кому интересны опровержения? Если есть заказ на компромат, интересует компромат, а не реальность", - отметил митрополит.

В то же время он признал, что квартира возле метро "Третьяковская" у него действительно есть, "но только не шестикомнатная, а четырехкомнатная".

"Площадь ее - 89 квадратных метров. Сколько она стоит сейчас, не знаю, куплена была в 2005 году за 6 миллионов рублей", - поделился архиерей.

Он пояснил, что есть архиереи, которых церковь обеспечивает всем необходимым, включая жилье. Как правило, епархиальные архиереи живут в квартирах или домах, принадлежащих церкви. А архиереи, не имеющие епархий, нередко живут на собственном обеспечении (сам владыка Иларион не имеет епархии).