В Абхазии стартовала кампания по выборам президента

СУХУМ, 22 янв - РИА Новости. Выдвижение кандидатов в президенты Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля, сообщил РИА Новости председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.

"Выдвижение кандидатов на пост президента Абхазии началось 22 января, прием заявок закончится 11 февраля", - сказал он, добавив, что на выборы будет потрачено 15 миллионов рублей.

Лингвистическая комиссия центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе.

"Экзамены по абхазскому языку пройдут 27 и 31 января, а также 3, 7, 10, 11 февраля", - сообщил сотрудник Центризбиркома.

Выдвижение кандидатов в президенты начинается за 60 дней, а заканчивается за 40 дней до выборов. "Имеют право выдвигать своих кандидатов политические партии и группы избирателей", - сказали в ЦИК, добавив, что для выдвижения кандидата от группы избирателей должно быть собрано не менее 2 тысяч, но не более 2,5 тысячи подписей.

"Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции", - добавили в ЦИК.