Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T07:10+0300
https://ria.ru/20200122/1563704474.html
В Абхазии стартовала кампания по выборам президента
https://cdn25.img.ria.ru/images/156333/76/1563337633_0:303:3102:2048_1036x0_80_0_0_ac192ae11e4bab56d2f9137ca7f6dd1b.jpg
РИА Новости

В Абхазии стартовала кампания по выборам президента

07:10 22.01.2020
106
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание администрации президента Абхазии
Здание администрации президента Абхазии
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание администрации президента Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 22 янв - РИА Новости. Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля, сообщил РИА Новости председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.
"Выдвижение кандидатов на пост президента Абхазии началось 22 января, прием заявок закончится 11 февраля", - сказал он, добавив, что на выборы будет потрачено 15 миллионов рублей.
Лингвистическая комиссия центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе.
"Экзамены по абхазскому языку пройдут 27 и 31 января, а также 3, 7, 10, 11 февраля", - сообщил сотрудник Центризбиркома.
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
17 января, 14:38
Участники акций в Сухуме готовы возместить ущерб, нанесенный зданию АП
Выдвижение кандидатов в президенты начинается за 60 дней, а заканчивается за 40 дней до выборов. "Имеют право выдвигать своих кандидатов политические партии и группы избирателей", - сказали в ЦИК, добавив, что для выдвижения кандидата от группы избирателей должно быть собрано не менее 2 тысяч, но не более 2,5 тысячи подписей.
"Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции", - добавили в ЦИК.
Ранее сообщалось, что протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. Двенадцатого января президент Рауль Хаджимба подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
Ситуация в Абхазии
13 января, 19:23
И.о. президента Абхазии назвал свои главные задачи
000001
Обсудить 0
Акции протеста в СухумеЦИК АбхазииАбхазияВ мире
Рекомендуем
Во время акции протеста в Бейруте
В Ливане МВД призывает демонстрантов к мирному протесту
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне
В КНДР подтвердили назначение нового министра обороны
Сергей Кравцов
В Национальном родительском комитете оценили назначение Кравцова
Ольга Голодец
Калягин поблагодарил Голодец за вклад в проведение Года театра
Офис компании Avito в Москве
Стало известно, что россияне чаще всего ищут на "Авито"
Автомобиль Lada Granta Drive Active
Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего берут кредиты
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион выступает на презентации своей книги Патриарх Кирилл. 27 января 2019
Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах
Аэропорт Судан в Пхеньяне
В КНДР прошли переговоры о сотрудничестве с Россией в авиаперевозках
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Китай пригласил в Ухань специалистов ВОЗ из-за коронавируса
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый во взяточничестве, во время заседания в Тверском суде Москвы
Осужденный экс-мэр Владивостока будет отбывать наказание в Приморье
Подбор пароля на компьютере
СМИ: хакеры из КНР могут быть замешаны в атаке на Mitsubishi Electric
Покупка гречневой крупы
В России поставили задачу превышения экспорта продуктов над импортом
Парк Зарядье в Москве
Зарубежные метеорологи обещают "розовый" февраль в Европейской России
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
SpaceX планирует в пятницу вывести на орбиту 60 интернет-спутников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В Нижегородской области один человек погиб в ДТП с автобусом
07:54Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах
07:52В КНР рассказали, из-за чего растет риск распространения коронавируса
07:50SpaceX планирует в пятницу вывести на орбиту 60 интернет-спутников
07:48В Китае сообщили о мерах снижения риска распространения нового вируса
07:46Прокуратура опровергла данные о взрыве на горящем у Колымы траулере
07:42Митрополит Иларион рассказал, кто заинтересован в "компромате" на него
07:39Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле
07:33Зарубежные метеорологи обещают "розовый" февраль в Европейской России
07:29Осужденный экс-мэр Владивостока будет отбывать наказание в Приморье
07:26В КНДР прошли переговоры о сотрудничестве с Россией в авиаперевозках
07:22Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании
07:17В Национальном родительском комитете оценили назначение Кравцова
07:13Калягин поблагодарил Голодец за вклад в проведение Года театра
07:10В Абхазии стартовала кампания по выборам президента
07:09Режиссер "Мулан" заявила, что в фильме не будет дракона Мушу
07:07В Ливане МВД призывает демонстрантов к мирному протесту
07:07Эксперты назвали страны, которые хотели бы посетить российские туристы
07:04Исследование: сумма автокредита в России в 2019 году упала на 6,5%
07:02В КНДР подтвердили назначение нового министра обороны
Лента новостейМолния