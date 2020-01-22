В Ливане МВД призывает демонстрантов к мирному протесту

БЕЙРУТ, 22 янв - РИА Новости. МВД Ливана призвало участников антиправительственной демонстрации у здания парламента в центре Бейрута сохранять мирных характер протестов и не участвовать в беспорядках.

"Силы безопасности просят сохранять мирный характер протестов и демонстраций, не участвовать в беспорядках и не приближаться к заграждениям у входа к парламенту ради собственной безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД страны.

У здания парламента продолжаются беспорядки, которые начались после объявления состава нового правительства вечером во вторник. Демонстранты забрасывают стражей порядка камнями. Полиция в свою очередь применяет слезоточивый газ и водометы против агрессивно настроенных демонстрантов, которые в том числе предпринимают попытки сломать металлические зарождение и прорваться к парламенту.

Ранее в президентском дворце в Баабде официально объявили состав нового правительства Ливана из 20 министров - технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диябом. Участники антиправительственных демонстраций блокировали дороги в Бейруте и ряде других городов, а также ряд важных автомагистралей. В городе Триполи на центральной площади также проходит массовый митинг и блокированы практически все дороги.

У здания парламента в Бейруте в минувшие субботу и воскресенье прошли самые массовые беспорядки и столкновения со стражами порядка. Ливанский Красный крест сообщил о нескольких сотнях пострадавших.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до 1 тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет и достигал 2,5 тысячи фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.