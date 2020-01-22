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В Ливане МВД призывает демонстрантов к мирному протесту
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РИА Новости

В Ливане МВД призывает демонстрантов к мирному протесту

07:07 22.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВо время акции протеста в Бейруте
Во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 22 янв - РИА Новости. МВД Ливана призвало участников антиправительственной демонстрации у здания парламента в центре Бейрута сохранять мирных характер протестов и не участвовать в беспорядках.
"Силы безопасности просят сохранять мирный характер протестов и демонстраций, не участвовать в беспорядках и не приближаться к заграждениям у входа к парламенту ради собственной безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД страны.
У здания парламента продолжаются беспорядки, которые начались после объявления состава нового правительства вечером во вторник. Демонстранты забрасывают стражей порядка камнями. Полиция в свою очередь применяет слезоточивый газ и водометы против агрессивно настроенных демонстрантов, которые в том числе предпринимают попытки сломать металлические зарождение и прорваться к парламенту.
Ранее в президентском дворце в Баабде официально объявили состав нового правительства Ливана из 20 министров - технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диябом. Участники антиправительственных демонстраций блокировали дороги в Бейруте и ряде других городов, а также ряд важных автомагистралей. В городе Триполи на центральной площади также проходит массовый митинг и блокированы практически все дороги.
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У здания парламента в Бейруте в минувшие субботу и воскресенье прошли самые массовые беспорядки и столкновения со стражами порядка. Ливанский Красный крест сообщил о нескольких сотнях пострадавших.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до 1 тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет и достигал 2,5 тысячи фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. В конце октября на фоне протестов подало в отставку правительство Саада Харири, после чего почти три месяца страна проживала в правительственном вакууме до объявления нового правительства Дияба 21 января.
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МВД ЛиванапротестыБейрутВ мире
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