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Исследование: сумма автокредита в России в 2019 году упала на 6,5%
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РИА Новости

Исследование: сумма автокредита в России в 2019 году упала на 6,5%

07:04 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудница автосалона
Сотрудница автосалона
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудница автосалона. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Средняя сумма кредита на покупку автомобиля по итогам прошлого года упала в России на 6,5% на фоне увеличения спроса на машины с пробегом, составив 546,1 тысячи рублей, говорится в исследовании группы "Тинькофф", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Средняя сумма автокредита в 2019 году составила 546 104 рубля против 583 957 рубля в 2018 году. Уменьшение суммы в 2019 году связано с увеличением спроса на авто с пробегом", - сообщили эксперты.
При этом, по данным группы, средний кредит на покупку машины с пробегом по итогам прошлого года вырос на 2% и составил 509,5 тысячи рублей.
Аналитики подметили, что в 2019 году только 13,1% их клиентов предпочло оформить кредиты на новые автомобили, остальные же выбрали бывшие в употреблении. Руководитель управления автокредитования группы Кирилл Григорьев указал, что выбор в пользу подержанных машин объясняется тем, что при сопоставимой с покупкой нового автомобиля сумме покупатель получает машину классом выше.
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Более трети заемщиков (36%) приобретают автомобили в кредит без первоначального взноса. В свою очередь, 24% клиентов вносили в качестве первоначального взноса более 30% от стоимости машины, 23% заемщиков - до 20% от полной цены автомобиля, а у 16% клиентов первоначальной взнос по кредиту составил 20-30%.
Наконец, подавляющее большинство россиян берет автокредиты сроком на пять лет - в 2019 году 82% всех кредитов на покупку автомобилей было оформлено именно на этот срок. Второй по популярности срок кредита — три года, на который брались займы в 10% случаев.
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