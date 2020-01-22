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В КНДР подтвердили назначение нового министра обороны
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РИА Новости

В КНДР подтвердили назначение нового министра обороны

07:02 22.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 22 янв – РИА Новости. Заместителя министра народных вооруженных сил КНДР Ким Чон Гвана повысили до министра, следует из сообщения северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).
Ким Чон Гван сменил на этом посту бывшего министра Но Гван Чхоля. Агентство ЦТАК подтвердило карьерный рост Ким Чон Гвана, упомянув его имя и должность в статье о конференции по вопросам восстановления лесов и защиты окружающей среды, которая прошла в КНДР во вторник.
Назначение, вероятнее всего, состоялось в ходе пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР, которое прошло в конце декабря. После пленума Ким Чон Гван был упомянут СМИ в качестве альтернативного члена политбюро, что уже тогда вызвало предположения о его назначении на пост министра.
Как отмечает южнокорейское агентство Рёнхап, Ким Чон Гван с момента прихода к власти Ким Чен Ына возглавлял важные для лидера КНДР строительные проекты, такие как постройка туристического комплекса Вонсан-Кальма и спа-курорта в Яндоке в провинции Пхёнан-Намдо.
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