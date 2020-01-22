В КНДР подтвердили назначение нового министра обороны

СЕУЛ, 22 янв – РИА Новости. Заместителя министра народных вооруженных сил Заместителя министра народных вооруженных сил КНДР Ким Чон Гвана повысили до министра, следует из сообщения северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК)

Ким Чон Гван сменил на этом посту бывшего министра Но Гван Чхоля. Агентство ЦТАК подтвердило карьерный рост Ким Чон Гвана, упомянув его имя и должность в статье о конференции по вопросам восстановления лесов и защиты окружающей среды, которая прошла в КНДР во вторник.

Назначение, вероятнее всего, состоялось в ходе пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР, которое прошло в конце декабря. После пленума Ким Чон Гван был упомянут СМИ в качестве альтернативного члена политбюро, что уже тогда вызвало предположения о его назначении на пост министра.