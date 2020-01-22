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2020-01-22T06:58+0300
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Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего берут кредиты
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РИА Новости

Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего берут кредиты

06:58 22.01.2020
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© АО ''АВТОВАЗ''Автомобиль Lada Granta Drive Active
Автомобиль Lada Granta Drive Active
© АО ''АВТОВАЗ''
Автомобиль Lada Granta Drive Active. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россияне чаще всего в 2019 году брали кредит на покупку российских же автомобилей, на второй строчке по популярности с незначительным отрывом расположились немецкие марки, говорится в исследовании группы "Тинькофф", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В прошлом году покупатели больше всего брали кредиты на автомобили отечественного (17,7%) и немецкого (17,6%) производства", - сообщили эксперты группы.
Следующими по популярности стали японские (16,8%) и корейские (16,4%) машины. На автомобили из США, Франции и Чехии пришлось 5%, 4,9% и 3,1% от взятых россиянами в прошлом году автокредитов.
Самой востребованной маркой автомобиля у заемщиков банка стала российская Lada — кредит на эту машину оформили 13% клиентов. А наиболее популярными среди моделей этой марки стали Granta, Vesta и Priora.
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Также, по данным группы "Тинькофф", 37% от всех оформленных автокредитов пришлось на россиян в возрасте 26-35 лет, немного реже (29%) ссуды на покупку машин брали граждане в возрасте 35-45 лет. На клиентов банка в возрасте 18-25 и 46-55 лет в совокупности пришлось 14% от всех выданных автокредитов, а на заемщиков старше 55 лет - всего 7%.
Председатель правления "Русфинанс банка" Сергей Озеров в начале января в интервью РИА Новости сообщил, что самыми популярными марками машин, на которые в прошлом году россияне оформляли больше всего кредитов, были Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda. Он также тогда отметил, что российские автолюбители покупают новую машину в среднем раз в шесть лет.
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