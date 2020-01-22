Стало известно, сколько российские родители тратят на секции детей

"Бесплатно занимаются дети у 14% респондентов, такое же количество опрошенных тратит на эти занятия до 2 тысяч рублей. От 2 тысч до 5 тысяч рублей тратят 32%, от 5 тысяч до 10 тысяч - 23%. Более 10 тысяч рублей в месяц могут позволить себе потратить 17%", - говорится в материалах исследования.