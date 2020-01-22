Стало известно, сколько российские родители тратят на секции детей

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Почти четверть российских родителей (23%) тратят от 5 тысяч до 10 тысяч рублей на секции, кружки и другие дополнительные занятия своих детей, бесплатно и менее чем за 2 тысячи рублей занимаются еще по 14% детей, показало исследование проекта Дети Mail.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Бесплатно занимаются дети у 14% респондентов, такое же количество опрошенных тратит на эти занятия до 2 тысяч рублей. От 2 тысч до 5 тысяч рублей тратят 32%, от 5 тысяч до 10 тысяч - 23%. Более 10 тысяч рублей в месяц могут позволить себе потратить 17%", - говорится в материалах исследования.
Исследование также показало, что у 79% респондентов дети школьного возраста посещают кружки и секции. Чаще всего это спортивные занятия - 78%, творческие кружки и обучающие занятия посещают 46% детей.
Среди спортивных секций чаще всего выбирают плавание (27%), танцы (26%), хореографию (13%), гимнастику (12%), футбол (11%) и шахматы (9%). Из творческих занятий наиболее популярными являются рисование (27%), пение (11%), игра на музыкальных инструментах в музыкальной школе (11%), лепка (10%) и занятия в художественной школе (9%).
Исследование проводилось 10-20 января среди 8,3 тысячи российских пользователей проекта Дети Mail.ru.
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