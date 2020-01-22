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Стало известно, что россияне чаще всего ищут на "Авито"
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РИА Новости

Стало известно, что россияне чаще всего ищут на "Авито"

06:46 22.01.2020 (обновлено: 07:42 22.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Офис компании Avito в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Россияне в 2019 году чаще всего искали на площадке для размещения объявлений "Авито" квартиры, велосипеды и дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Аналитики "Авито" проанализировали запросы пользователей по итогам прошлого года, введенные в поисковой панели, и сравнили их с запросами в 2018 году.

"Квартира в очередной раз стала самым популярным поисковым запросом. Также в прошлом году россияне активно искали дома", — сказали в компании. Годом ранее дома находились лишь на шестом месте.

Однако популярнее домов в рейтинге запросов в прошлом году были велосипеды — они заняли второе место, как и в 2018 году. "Пользователи также больше интересовались обстановкой жилища, чем в 2018 году: на четвертом месте оказался запрос "диван", который поднялся в рейтинге на шесть позиций, а 12-е место заняли кровати, которые в прошлом году находились на 14-м", — отметили в сервисе. На пятом месте значится телефон.
В то же время несколько снизилась популярность техники для дома. Так, холодильники и телевизоры опустились в рейтинге на два пункта каждый, заняв шестое и десятое места соответственно. "Авито" отмечает и снижение интереса россиян к автомобилям.
"Позиция работы осталась неизменной — седьмое место. При этом из рейтинга выбыло связанное с поиском работы слово водитель, которое в прошлом году находилось на 12-м месте по числу запросов", — добавили в сервисе.
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